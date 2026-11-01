La festa dei tifosi del Milan si sposta dal campo ai telefoni: ecco i migliori meme sul web dopo il 3-1 rifilato all'Inter nel derby

Matteo Chini
- Milano
Le reazioni social dei tifosi al derby Milan-Inter 3-1

"Diego Armando Moreira Junior": le reazioni social dei tifosi al derby Milan-Inter 3-1

La notte di Halloween ha regalato ai tifosi rossoneri l'unica sorpresa che desideravano davvero. Il 3-1 rifilato all’Inter nel derby ha scatenato un vero e proprio tsunami d'ironia sulle piattaforme social. Tra locandine horror rivisitate, sfottò a tema e meme, ecco come i tifosi del Milan stanno letteralmente asfaltando la sponda nerazzurra della città.

Milan-Inter, sfottò e meme più divertenti sui social

La redazione di PianetaMilan ha raccolto una carrellata di meme, sfottò e reazioni originali che stanno facendo impazzire gli interisti dopo il derby perso contro il Milan:
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La difesa nerazzurra sperava nei dolciumi di Halloween, ma Moreira e compagni hanno preferito passare direttamente agli scherzetti. Il risultato? Una notte da brividi, soprattutto per Chivu.

Derby Milan-Inter 3-1, i meme e gli sfottò più virali sui social
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Una punizione così precisa che a San Siro sono dovuti andare a controllare se per caso sulla trequarti non ci fosse un certo brasiliano con il 22 sulle spalle.

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Le reazioni del web

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Il manuale del derby perfetto: si vince in campo e si stravince nei feed.
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Dicono che a Milano la notte di Halloween faccia paura: chiedete alla retroguardia nerazzurra per conferme.

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Pare che anche la Madonnina abbia messo una sciarpa rossonera intorno al collo.

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