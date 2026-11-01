La festa dei tifosi del Milan si sposta dal campo ai telefoni: ecco i migliori meme sul web dopo il 3-1 rifilato all'Inter nel derby
"Diego Armando Moreira Junior": le reazioni social dei tifosi al derby Milan-Inter 3-1
La notte di Halloween ha regalato ai tifosi rossoneri l'unica sorpresa che desideravano davvero. Il 3-1 rifilato all’Inter nel derby ha scatenato un vero e proprio tsunami d'ironia sulle piattaforme social. Tra locandine horror rivisitate, sfottò a tema e meme, ecco come i tifosi del Milan stanno letteralmente asfaltando la sponda nerazzurra della città.
Milan-Inter, sfottò e meme più divertenti sui socialLa redazione di PianetaMilan ha raccolto una carrellata di meme, sfottò e reazioni originali che stanno facendo impazzire gli interisti dopo il derby perso contro il Milan:
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Le reazioni del web
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