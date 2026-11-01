La notte di Halloween ha regalato ai tifosi rossoneri l'unica sorpresa che desideravano davvero. Il 3-1 rifilato all’Inter nel derby ha scatenato un vero e proprio tsunami d'ironia sulle piattaforme social. Tra locandine horror rivisitate, sfottò a tema e meme, ecco come i tifosi del Milan stanno letteralmente asfaltando la sponda nerazzurra della città.

Milan-Inter, sfottò e meme più divertenti sui social

Caricamento post Instagram...

Caricamento post Instagram...

Caricamento post Instagram...

Le reazioni del web

Caricamento post Instagram...

Caricamento post Instagram...

Caricamento post Instagram...

Caricamento post Instagram...

Caricamento post Instagram...

La redazione diha raccolto una carrellata diche stanno facendo impazzire gli interisti dopo il derby perso contro ilLa difesa nerazzurra sperava nei dolciumi di Halloween, mae compagni hanno preferito passare direttamente agli scherzetti. Il risultato? Una notte da brividi, soprattutto perUna punizione così precisa che a San Siro sono dovuti andare a controllare se per caso sulla trequarti non ci fossesi vince in campo e si stravince nei feed.Dicono che a Milano la notte di Halloween faccia paura:Pare che anche laabbia messo unaintorno al collo.