Il Milan - in vista delle prossime sessioni di calciomercato - guarda con estrema attenzione ai migliori talenti emergenti della Serie A e di recente i radar degli osservatori rossoneri si sono sintonizzati su quanto sta succedendo in Brianza. Le ultime indiscrezioni confermano infatti che il Diavolo, insieme alla Lazio, sta monitorando con grande interesse la crescita esponenziale di Gustavo Varela, centravanti portoghese classe 2005 di proprietà del Monza. Arrivato in Italia durante la scorsa sessione estiva di trasferimenti, il giovane attaccante si sta imponendo come una delle rivelazioni più fragorose del campionato, attirando su di sé le attenzioni delle big italiane ed estere.

Chi è Gustavo Varela: l'impatto devastante in Serie A

Nato a Lisbona nel gennaio del 2005, Gustavo Varela è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del. Dopo un'esperienza in prestito al Gil Vicente, la dirigenza del club brianzolo ha piazzato il colpo nel luglio 2026, assicurandoselo a titolo definitivo per circacon un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Un investimento che si sta rivelando un autentico capolavoro da parte del club un tempo appartenuto a Silvio Berlusconi.

L'impatto con il calcio italiano è stato a dir poco spaventoso. Varela ha bagnato l'esordio a San Siro segnando contro l'Inter e, finora, ha segnato 9 gol in 9 partite di campionato, più una doppietta nell'unico match di Coppa Italia disputato dai brianzoli. Una macchina. Numeri impressionanti per un 21enne che combina una struttura fisica imponente (184 centimetri) a un'eccellente tecnica nello stretto e a un innato senso della posizione in area di rigore. Anche con l'Under 21 della Nazionale del Portogallo, con la quale ha esordito appena un anno fa, fin qui ha segnato 4 gol in 7 partite. Insomma, la valutazione di appena 5 milioni di euro che ne fa il sito specializzato 'Transfermarkt' è destinata a crescere rapidamente.

Intreccio di mercato e il giallo della clausola di recompra

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L'interesse del Milan diper il calciatore è concreto, ma la corsa al talento portoghese si preannuncia complessa. Oltre alla concorrenza della Lazio, nelle ultime settimane sono emerse indiscrezioni relative a sondaggi esplorativi da parte di top club europei come il Chelsea e l'Arsenal. A infiammare la situazione è anche una questione burocratica legata agli accordi siglati in estate tra il Monza e ledi Lisbona.Mentre in Portogallo si era inizialmente diffusa la voce dell'esistenza di una 'buy back clause', meglio conosciuta come '', a favore del Benfica fissata intorno ai 9,5-10 milioni di euro, fonti vicine al club brianzolo hanno smentito tale scenario. Negli accordi ufficialiper il riacquisto. Il Benfica mantiene invece due importanti tutele economiche: il 20% sulla plusvalenza di un'eventuale, futura rivendita del giocatore e i cosiddetti, ovvero il diritto di prelazione che consente ai lusitani di pareggiare qualsiasi offerta ufficiale presentata al Monza da altri club.

Per il Milan, Varela rappresenta il prototipo perfetto del centravanti moderno: futuribile, tecnico e potenziale vice Gonçalo Ramos, se non addirittura suo erede per il reparto avanzato. La dirigenza di Via Aldo Rossi continuerà a seguire l'evoluzione del ragazzo nei prossimi mesi, consapevole che la bottega del Monza è storicamente cara. Ma i rapporti tra le due società rimangono eccellenti e potrebbero favorire il buon esito di un'eventuale operazione. Benfica permettendo.