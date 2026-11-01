Calciomercato, il Milan pensa al ritorno di Dalot. E intanto Çalhanoğlu ...

Non solo campo, nel giorno successivo al derby emergono anche nuove indiscrezioni di calciomercato. Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano ha svelato i piani del Milan in vista delle prossime finestre di trasferimenti. L'esperto ha confermato l'accordo con Markus Krösche per il ruolo di Head of Football, prima di parlare di Gonçalo Inácio e del rinnovo di Adrien Rabiot.

Calciomercato Milan, Romano sull'accordo con Krösche

"Un accordo verbale il Milan con Krösche ce l'ha, si aspettano solo le prossime settimane per ratificarlo. Sarà lui il nuovo Head of Football del Milan, quindi sarà a capo della strategia di mercato del Diavolo".

Dopo la fumata nera della scorsa estate, ilha finalmente raggiunto un intesa con Krösche e con l'Eintracht Francoforte.ha confermato le voci circolate nelle ultime ore:

Prima di ufficializzare il dirigente tedesco come nuovo Head of Football, il Milan dovrà pagare all'Eintracht una clausola d'uscita. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, l'indennizzo dovrebbe aggirarsi tra i 3 e i 5 milioni di euro.

Il gradimento per Inácio

"Il nome di Gonçalo Inácio ve l'ho fatto settimana scorsa e ve lo continuo a fare, Resta un giocatore graditissimo. Ci sono anche altri profili, ma il difensore per il Milan è un tema".

Uno dei reparti in cui ildovrà assolutamente intervenire a gennaio è la. L'infortunio di Matteo Gabbia e i tanti impegni ravvicinati costringeranno la dirigenza rossonera aper regalare un nuovo centrale ad Amorim. Secondo, uno dei nomi da tenere d'occhio è quello didello Sporting:

Il Milan aveva già tentato l'affondo per il centrale portoghese la scorsa estate, ma la dirigenza dello Sporting aveva respinto la proposta alzando il prezzo del cartellino nelle battute finali della sessione estiva. Stavolta, però, le condizioni per il matrimonio sembrano esserci e l'operazione potrebbe andare a buon fine.

Il rinnovo di Rabiot

"Il prossimo ad essere rinnovato sarà Rabiot. Il Milan sta lavorando con forza a questa firma. Rabiot simbolo delle operazioni intelligenti del Milan. Il club vuole blindarlo".

dopo Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic, ancheè pronto a prolungare la propria permanenza in rossonero.ha confermato le indiscrezioni che da settimane vi stiamo riportando su

Si tratta di un rinnovo fondamentale per il Milan, pronto a blindare uno dei calciatori più importanti della rosa.