Le ultime novità di calciomercato a Casa Milan svelate da Fabrizio Romano: da Markus Krösche e Gonçalo Inácio al rinnovo di Adrien Rabiot
Calciomercato, il Milan pensa al ritorno di Dalot. E intanto Çalhanoğlu ...
Non solo campo, nel giorno successivo al derby emergono anche nuove indiscrezioni di calciomercato. Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano ha svelato i piani del Milan in vista delle prossime finestre di trasferimenti. L'esperto ha confermato l'accordo con Markus Krösche per il ruolo di Head of Football, prima di parlare di Gonçalo Inácio e del rinnovo di Adrien Rabiot.
Calciomercato Milan, Romano sull'accordo con KröscheDopo la fumata nera della scorsa estate, il Milan ha finalmente raggiunto un intesa con Krösche e con l'Eintracht Francoforte. Romano ha confermato le voci circolate nelle ultime ore:
"Un accordo verbale il Milan con Krösche ce l'ha, si aspettano solo le prossime settimane per ratificarlo. Sarà lui il nuovo Head of Football del Milan, quindi sarà a capo della strategia di mercato del Diavolo".
Prima di ufficializzare il dirigente tedesco come nuovo Head of Football, il Milan dovrà pagare all'Eintracht una clausola d'uscita. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, l'indennizzo dovrebbe aggirarsi tra i 3 e i 5 milioni di euro.
Il gradimento per InácioUno dei reparti in cui il Milan dovrà assolutamente intervenire a gennaio è la difesa. L'infortunio di Matteo Gabbia e i tanti impegni ravvicinati costringeranno la dirigenza rossonera a tornare sul mercato per regalare un nuovo centrale ad Amorim. Secondo Romano, uno dei nomi da tenere d'occhio è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting:
"Il nome di Gonçalo Inácio ve l'ho fatto settimana scorsa e ve lo continuo a fare, Resta un giocatore graditissimo. Ci sono anche altri profili, ma il difensore per il Milan è un tema".
Il Milan aveva già tentato l'affondo per il centrale portoghese la scorsa estate, ma la dirigenza dello Sporting aveva respinto la proposta alzando il prezzo del cartellino nelle battute finali della sessione estiva. Stavolta, però, le condizioni per il matrimonio sembrano esserci e l'operazione potrebbe andare a buon fine.
Il rinnovo di RabiotContinua la stagione dei rinnovi a Casa Milan: dopo Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic, anche Adrien Rabiot è pronto a prolungare la propria permanenza in rossonero. Romano ha confermato le indiscrezioni che da settimane vi stiamo riportando su PianetaMilan:
"Il prossimo ad essere rinnovato sarà Rabiot. Il Milan sta lavorando con forza a questa firma. Rabiot simbolo delle operazioni intelligenti del Milan. Il club vuole blindarlo".
Si tratta di un rinnovo fondamentale per il Milan, pronto a blindare uno dei calciatori più importanti della rosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA