Una vera e propria rivoluzione nei quadri dirigenziali di Via Aldo Rossi sembra ormai alle porte. Nella serata trionfale del derby, il proprietario del Milan, l'imprenditore statunitense Gerry Cardinale, ha rivelato in prima persona che molto presto il club rossonero farà un annuncio ufficiale di grandissima rilevanza. Gli indizi e i rumors di mercato convergono tutti verso una sola direzione: il Milan è pronto a ingaggiare Markus Krösche nel ruolo di nuovo 'Head of Football' per potenziare l'area sportiva del Diavolo.

Asse Milan-Krösche: il "duello di mercato" tra Italia e Germania sulle date

Sulle tempistiche dell'approdo del dirigente a Milano si sta consumando un vero e proprio dualismo tra le fonti d'informazione calcistica dei due Paesi. In Italia, l'esperto di calciomercato di 'Sky Sport' Gianluca Di Marzio ha rivelato come l'ingresso ufficiale di Krösche nell'organigramma societario rossonero sia previsto già a partire dal prossimo 1° dicembre. Un'accelerazione importante che darebbe subito operatività al nuovo corso.

In Germania, tuttavia, la sponda tedesca frena i facili entusiasmi. Secondo quanto riferito dal noto giornalista Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland', non ci sarebbe ancora un accordo definitivo e blindato tra il dirigente e il Milan. Le negoziazioni tra le parti stanno comunque procedendo in maniera spedita e, secondo un post pubblicato dal cronista sul proprio profilo ufficiale del social network 'X', l'idea concreta è che Krösche possa cominciare a lavorare per il Milan dal 1° gennaio 2027.

Il nodo della clausola risolutoria con l'Eintracht Francoforte

A rallentare lo sbarco immediato del dirigente a Milano ci sarebbero alcune questioni burocratiche ed economiche non banali. Allo stato attuale delle cose, infatti, non si registrano contatti formali tra il Milan e l'Eintracht Francoforte per il pagamento della. Sebbene Krösche sia stato recentemente sollevato dall'incarico di direttore tecnico delle 'Aquile', il suo contratto con la società tedesca resta formalmente valido fino al 30 giugno 2028.

Secondo le informazioni raccolte da Plettenberg, per liberarsi prima dell'estate del prossimo anno e firmare il nuovo accordo con il club di Gerry Cardinale, il Milan dovrà versare nelle casse dell'Eintracht Francoforte una clausola rescissoria pari a 5 milioni di euro. Un investimento importante che la proprietà americana sta valutando attentamente.

Chi è Markus Krösche: la carriera del manager che ha vinto in Europa

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Classe 1980, Markus Krösche ha legato il suo nome da calciatore alla maglia del Paderborn, diventandone una vera e propria bandiera sul rettangolo di gioco. Proprio all'interno della compagine tedesca ha mosso i primi passi da allenatore nella formazione della Seconda Squadra durante la stagione 2014-2015, prima di ricoprire il ruolo di vice sulla panchina del Bayer Leverkusen dal 2015 al 2017.Il grande salto nel mondo dirigenziale è avvenuto con il ritorno a Paderborn in veste di direttore sportivo, un trampolino di lancio che lo ha portato successivamente a ricoprire la medesima carica nel prestigioso progetto del Red Bull Lipsia. La definitiva consacrazione internazionale è arrivata nelle fila dell'Eintracht Francoforte come membro del Comitato e direttore tecnico, culminata con lo storico trionfo in Europa League nella stagione 2021-2022. Un profilo di respiro europeo che il Milan ha scelto per blindare il proprio futuro sportivo.