Il Milan è sulle tracce di Endrick, classe 2006, attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid che finora ha disputato appena 141 minuti di gioco in 7 partite con i 'Blancos' di José Mourinho. Negli ultimi giorni, parlando dal ritiro della Nazionale del Brasile in maniera molto educata e garbata, l'ex Palmeiras ha fatto sapere di voler giocare di più, aprendo di fatto le porte a una sua possibile partenza nel calciomercato di gennaio.

Il piano di Gerry Cardinale: offerta da 60 milioni con recompra

Acquisto a titolo definitivo : i rossoneri sarebbero disposti a rilevare subito il cartellino, accontentando la richiesta del Real Madrid di 60 milioni di euro ;

: i rossoneri sarebbero disposti a rilevare subito il cartellino, accontentando la richiesta del Real Madrid di ; Clausola di recompra : nell'operazione, i 'Blancos' potrebbero riservarsi un diritto di riacquisto fissato a 80 milioni di euro ;

: nell'operazione, i 'Blancos' potrebbero riservarsi un diritto di riacquisto fissato a ; Il precedente Nico Paz: si tratterebbe di una formula che ricorderebbe, di fatto, quella adottata qualche mese fa dallo stesso Real Madrid con il Como per Nico Paz.

L'ostacolo José Mourinho: il retroscena del Corriere dello Sport

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, managing partner del fondoe proprietario del Milan dal 2022, è calcisticamente innamorato di Endrick e già nell'ultima sessione estiva di mercato aveva provato a portarlo a Milano, ma senza esito. Un po' perché il ragazzo aveva voluto giocarsi le sue chance alla 'Casa Blanca', un po' perché Mourinho aveva posto il veto alla sua partenza. In inverno il Diavolo ci riproverà, con una grande novità rispetto alla concorrenza della(interessata soltanto in prestito con diritto di riscatto ed eventuale contro-riscatto):Il grande concorrente del Milan nella corsa ad Endrick, ad ogni modo, potrebbe non essere la Roma, bensì proprio. Stando infatti a quanto affermato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, lo 'Special One' non vuole che Endrick saluti la Spagna a gennaio e intende trattenerlo in rosa nonostante lo scarso minutaggio che finora gli ha concesso.Secondo il 'CorSport', Endrick rappresenta per Mourinho una scommessa personale: vuole accompagnarlo nella sua crescita, proteggerlo dalle pressioni del calciomercato e convincerlo che il suo futuro passi da Madrid. Un po' come fece anni fa conai tempi del, quando il centravanti inglese aveva offerte da altri club ma il tecnico portoghese lo convinse a restare.

Per il quotidiano romano, insomma, il Milan è avvisato: se vorrà Endrick non basteranno i soldi, dovrà battere le resistenze di Mourinho. Comunque, è già un passo in avanti rispetto alla bislacca teoria fatta circolare nei giorni scorsi secondo cui il brasiliano — Atleta di Cristo — direbbe di no al Milan perché rappresentato da un Diavolo e sì alla Roma poiché la Capitale ospita il Vaticano e vari luoghi di culto.