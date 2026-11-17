Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

La situazione portieri in casa Milan è chiara: il numero uno è assolutamente Mike Maignan con alle sue spalle il giovane Lorenzo Torriani. Il classe 2005, prodotto del settore giovanile del club, ha tante qualità e ha già giocato in prima squadra, in particolare in questa stagione in Europa League contro il Ferencváros.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Torriani, i numeri contro il Ferencváros e i margini di crescita

Parate totali : 6

: 6 Gol evitati : 1,38

: 1,38 Parate da dentro l'area : 6

: 6 Passaggi precisi : 33/42 (79%)

: 33/42 (79%) Tocchi : 56

: 56 Controlli errati: 1

Maignan era squalificato: il giovane portiere si è comportato bene specialmente tra i pali salvando il Milan in un paio di occasioni nel primo tempo. Purtroppo ha commesso un errore importante sul primo gol degli avversari, anche se in quella circostanza non è stato aiutato da, autore di un retropassaggio alto e molto pericoloso. Sicuramente Torriani ha un grande talento e tante qualità, ma deve migliorare sotto il punto di vista delle uscite e del gioco con i piedi (aspetto dove Maignan eccelle). Ecco i dati di quella partita dal sito

Come detto una gara positiva per quanto riguarda gli interventi in porta.

Infortunio Maignan, tocca a Torriani contro il Frosinone? Tifosi divisi

Non si ha ancora certezza della disponibilità di Mike Maignan contro il(problema all'anca subito in Nazionale): nel caso in cui il portiere francese non dovesse farcela, toccherebbe di nuovo al giovane Torriani. Sui social isi sono abbastanza divisi riguardo a questa possibilità.

C'è chi è molto fiducioso:

"Speriamo si faccia valere. Ho fiducia. Fiducia a Torriani sperando che Mike ne salti una".

C'è invece chi la pensa completamente al contrario, timoroso di vedere Torriani in porta anche per una sola partita, forse influenzato negativamente dall'errore in Europa League:

"Con Torriani per un mese siamo decimi a gennaio, non mi piace".

Due idee completamente opposte, ma il Milan crede fortemente nel talento del giovane portiere che ha qualità assolute, già viste anche in prima squadra, specialmente in amichevole.