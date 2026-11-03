Una mattinata densissima di colpi di scena, retroscena societari e calde trame di mercato sta scuotendo l'universo rossonero. Oggi, martedì 3 novembre 2026, su 'PianetaMilan.it' abbiamo tracciato il punto sulle vicende più calde del Milan: dalle dichiarazioni di Antonio Cassano su Zlatan Ibrahimović alle mosse di calciomercato per Massiré Sylla e Markus Krösche, fino alle convocazioni in Nazionale di Alphadjo Cisse e Davide Bartesaghi e alla vigilia di Europa League contro il Ferencváros sotto la direzione dell'arbitro Urs Schnyder. Un vero e proprio concentrato di notizie che ridisegna l'attualità del club guidato in panchina da Rúben Amorim e di proprietà del fondo RedBird di Gerry Cardinale.

Cassano senza filtri su Ibrahimović: "Nel Milan comanda solo lui"

A infiammare il dibattito mediatico ci ha pensato, come di consueto, Antonio Cassano. Intervenuto ai microfoni di 'Viva el Futbol', l'ex fantasista barese ha analizzato con fermezza. Secondo FantAntonio, nonostante lo svedese tenda a rimanere lontano dai riflettori per evitare strumentalizzazioni, il suo potere decisionale sarebbe assoluto.

Cassano ha infatti sottolineato che, mentre Gerry Cardinale gestisce magistralmente l'aspetto finanziario e commerciale da grande uomo d'affari, è Ibrahimović a detenere il controllo totale dell'area tecnica. Dalla scelta dell'allenatore Rúben Amorim fino agli acquisti estivi più pesanti come quelli di Diego Moreira e Gonçalo Ramos, la firma e la personalità sarebbero sempre del Senior Advisor di RedBird, che agirebbe mosso unicamente da un profondo e disinteressato amore per il Milan.

Calciomercato Milan: contatti avviati per il gigante Massiré Sylla

Sul fronte delle trattative invernali, arrivano importanti conferme riguardo alle mosse per rinforzare la retroguardia. Il Milan ha accelerato i, difensore senegalese classe 2005. Alto ben 196 centimetri, il centrale si è imposto in questa stagione come un punto fermo della squadra belga sotto la guida di David Hubert, collezionando già 16 presenze e attirando gli scout rossoneri.

Il profilo di Sylla sposa perfettamente la linea verde e futuribile imposta dalla proprietà americana. La valutazione di Transfermarkt si attesta sui 5 milioni di euro, ma la bottega belga promette di essere cara per una cessione a stagione in corso. Nel frattempo, l'asse Milano-Germania resta caldissimo anche per l'organigramma societario: per il ruolo di 'Head of Football' si stringono i tempi con Markus Krösche. Sebbene in Italia si ipotizzasse un arrivo a dicembre, fonti tedesche di Sky Sport Deutschland spingono per un accordo definitivo operativo dal 1° gennaio 2027, previo pagamento della clausola da 5 milioni all'Eintracht Francoforte.

Capitolo Nazionali: Cisse e Bartesaghi nel mirino di Roberto Mancini

Le ottime prestazioni offerte sul campo dal nuovo Milan stanno trovando ampio riscontro anche nelle scelte dei commissari tecnici. In vista degli impegni ufficiali di Nations League di metà novembre, che vedranno l'Italia opposta a Francia e Belgio, il CT azzurro Roberto Mancini è intenzionato a regalare una grandissima gioia all'ambiente milanista.

Il nome caldissimo per la convocazione in Nazionale maggiore è quello di Alphadjo Cisse, ormai stabilmente inserito nelle rotazioni di Amorim. Insieme al talentuoso attaccante, crescono sensibilmente anche le quotazioni di Davide Bartesaghi, che potrebbe strappare una chiamata a sorpresa grazie alla sua duttilità tattica e al rendimento mostrato nelle ultime uscite.

Verso il Ferencváros: il programma della vigilia e le scelte di Amorim

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La testa della squadra resta però focalizzata sul campo, in vista del match di giovedì 5 novembre alle 18:45 a San Siro contro il Ferencváros, valido per la 4^ giornata della League Phase di Europa League. L'UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale:, coadiuvato da una squadra interamente elvetica e dal tedesco Schröder all'AVAR.Domani, mercoledì 4 novembre, scatterà la vigilia. Questo: il Milan svolgerà la rifinitura a Milanello alle 11:15, seguita dalla conferenza stampa di Amorim alle 14:00. Gli ungheresi di Balázs Borbély si alleneranno invece a Budapest alle 11:00 per poi volare a Milano, dove il tecnico parlerà a San Siro alle 18:15.: complice la squalifica di Maignan,. In difesa Diawara tornerà centrale, a centrocampo chance per Jashari e per il giovanissimo classe 2008 Christian Comotto, mentre in attacco Hutchinson affiancherà uno tra Camarda, Cisse e Gonçalo Ramos nel 4-3-3 'fluido' di Amorim.