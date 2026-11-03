L'attesa per il ritorno in campo europeo sta per esaurirsi, ed entra ufficialmente nel vivo la marcia di avvicinamento al prossimo impegno internazionale del Diavolo. Giovedì 5 novembre 2026, alle ore 18:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano ospiterà Milan-Ferencváros, sfida d'importanza capitale valida per la quarta giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Già domani, mercoledì 4 novembre, i motori saranno caldissimi per la classica giornata di vigilia: scopriamo nel dettaglio il programma ufficiale e i piani stabiliti dai due club.

Qui Milan: la rifinitura a Milanello e le parole di Rúben Amorim

Il gruppo rossonero aprirà i cancelli del proprio quartier generale per l'ultimo collaudo tattico prima del match. I ragazzi guidati dal tecnico, una sessione fondamentale per sciogliere

Nel primo pomeriggio ci si sposterà invece davanti ai microfoni della stampa. Alle ore 14:00, presso la sala conferenze di Milanello, l'allenatore portoghese e un calciatore della rosa rossonera presenteranno la sfida agli ungheresi, analizzando i temi tattici dell'incontro e l'importanza di dare seguito emotivo alla recente vittoria nel derby milanese.

Qui Ferencváros: programma a Budapest e conferenza stampa a San Siro

La tabella di marcia della compagine ospite prevede una gestione logistica differente. Gli ungheresi, sotto la guida attenta del tecnico Balázs Borbély, svolgeranno la propria sessione di allenamento di rifinitura al mattino,. Soltanto nel corso del pomeriggio la squadra biancoverde salirà sul volo charter diretto in Italia alla volta di Milano.

Una volta sbarcati in terra lombarda, i protagonisti del club ungherese prenderanno confidenza con la cornice di gara. In tardo pomeriggio, alle ore 18:15, il tecnico Borbély e un suo giocatore interverranno in conferenza stampa direttamente dalla pancia dello stadio di San Siro, svelando le proprie ambizioni per questa prestigiosa trasferta in Italia.

Dove seguire la vigilia in diretta e la situazione nelle due classifiche

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Tutti gli appassionati e i sostenitori milanisti potranno seguire in tempo reale e in modalità LIVE i momenti salienti della mattinata e del pomeriggio rossonero. L'allenamento di rifinitura e la conferenza stampa di Amorim saranno coperti integralmente con la, che garantirà inoltre aggiornamenti costanti sulla situazione in casa Ferencváros.I rivali di Budapest stanno vivendo un ottimo momento: nel loro campionato nazionale occupano attualmente la terza posizione in classifica a quota 20 punti, a una sola lunghezza di distanza dalla Puskás Akadémia e a due dalla capolista Györ. Una solidità domestica che si riflette appieno anche sul cammino continentale.

Il Milan di Amorim è costretto a inseguire dal 24° posto della League Phase di Europa League con 3 punti all'attivo (vittoria per 4-0 sul Salisburgo, K.O. interni con Benfica per 0-2 e fuori casa col Bournemouth per 0-3), mentre il Ferencváros si gode la quarta piazza forte dei suoi 9 punti in classifica, frutto dei tre successi consecutivi centrati contro Celtic (3-1 esterno), Viktoria Plzeň (2-1 in casa) e Torreense (4-1 interno).