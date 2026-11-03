L'attesa per la quarta giornata della fase a gironi europea si arricchisce dell'ultimo, fondamentale tassello ufficiale. Sarà l'arbitro svizzero Urs Schnyder, fischietto classe 1986, a dirigere Milan-Ferencváros, match valido per la quarta giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. La sfida, in programma dopodomani, giovedì 5 novembre alle ore 18:45 nella prestigiosa cornice dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano, vedrà l'intera squadra arbitrale elvetica chiamata a gestire una partita ad altissima intensità e cruciale per il cammino di entrambe le formazioni.

La squadra arbitrale completa e gli assistenti al V.A.R.

Per la delicata direzione di gara sul prato di San Siro, il direttore di gara Urs Schnyder sarà coadiuvato da una squadra interamente svizzera, a eccezione di un elemento nella sala tecnologica. Gli assistenti di linea saranno i connazionali Marco Zürcher e Benjamin Zürcher, mentre il ruolo di quarto uomo ufficiale del match tra i rossoneri di Rúben Amorim e gli ungheresi guidati da Balázs Borbély è stato affidato a Sven Wolfensberger.

Grandissima attenzione anche per la gestione della moviola in campo. Davanti agli schermi del V.A.R. siederà lo svizzero Lukas Fändrich, il quale sarà assistito nel proprio compito dall'esperto direttore di gara tedesco Robert Schröder, un binomio internazionale scelto dalla UEFA per garantire la massima accuratezza nelle decisioni più complesse della serata.

I precedenti di Schnyder: zero incroci con il Milan, uno con il Ferencváros

La classifica delle due squadre e dove vedere il match in TV

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Andando ad analizzare lo storico del fischietto elvetico, Urs Schnyder non vanta finora alcun precedente ufficiale in carriera con il Milan, rappresentando un'assoluta novità per l'ambiente rossonero. Al contrario, la squadra ungherese del Ferencváros ha già incrociato la strada del direttore di gara svizzero in una circostanza felice per i propri colori: il 31 agosto 2023, infatti, Schnyder arbitrò il netto successo per 3-0 degli ungheresi ai danni dello Žalgiris Vilnius nei turni preliminari di Conference League.Il verdetto del campo sarà decisivo per ridisegnare gli equilibri di una classifica che vede attualmente il Milan e il Ferencváros in posizioni diametralmente opposte. I rossoneri occupano la 24ª posizione nella League Phase con appena 3 punti, frutto delle pesanti battute d'arresto contro Benfica (0-2) e Bournemouth (0-3), intervallate dal successo esterno di Salisburgo (4-0). Gli ospiti di Budapest navigano invece in altissima quota, al 4° posto con 9 punti pieni conquistati grazie ai tre successi su tre contro Celtic (3-1), Viktoria Plzeň (2-1) e Torreense (4-1).Ricordiamo a tutti i tifosi e gli appassionati che la sfida Milan-Ferencváros di Europa League potrà essere seguita in. Per chi preferisse la visione in mobilità, l'incontro sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme dedicate, il tutto previa abbonamento specifico ai servizi di riferimento.