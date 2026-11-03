Il momento del grande salto sul palcoscenico più prestigioso è finalmente arrivato. Giovedì 5 novembre 2026, in occasione di Milan-Ferencváros, il tecnico dei rossoneri Rúben Amorim affiderà le chiavi della porta a Lorenzo Torriani. Il match, valido per la quarta giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 e in programma allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro alle ore 18:45, vedrà il giovanissimo estremo difensore rossonero schierato nell'undici titolare, una scelta obbligata ma ponderata che accende i riflettori sul prodotto della cantera milanista.

La squalifica di Maignan e la grande opportunità a San Siro

Per il portiere classe 2005 si tratta della prima presenza da titolare in questa stagione. Torriani ha comunque già rotto il ghiaccio in ambito internazionale poche settimane fa, subentrando a partita in corso nel match europeo sul campo del Bournemouth. In quell'occasione, il giovane talento era stato gettato nella mischia al posto disubito dopo il cartellino rosso sventolato ai danni del capitano Mike Maignan.

La sfida interna contro gli ungheresi del Ferencváros rappresenterà dunque una ghiotta e imperdibile opportunità per accumulare preziosa esperienza internazionale. Farlo a San Siro, davanti al proprio pubblico e in una partita cruciale per il destino europeo del Diavolo, aggiunge una pressione speciale: il numero 96 rossonero sarà chiamato a blindare la porta e a dimostrare tutto il proprio valore tecnico e caratteriale.

Dalle amichevoli estive alla fiducia della dirigenza rossonera

Le qualità del ragazzo non sono certo una novità per l'ambiente milanista. Mister Rúben Amorim ne aveva già apprezzato le doti tecniche e la freddezza tra i pali durante le amichevoli precampionato della scorsa estate, e l'intera dirigenza del club crede moltissimo nelle prospettive future del 21enne di Vimodrone. Torriani, d'altronde, vanta già un legame precoce con la Prima Squadra, nato sotto la gestione di un altro allenatore portoghese.

Fu infatti Paulo Fonseca il primo a intravedere le stimmate del predestinato nel ragazzo, decidendo di aggregarlo in pianta stabile ai "grandi" e dandogli fiducia nei momenti di massima emergenza legati ai problemi fisici dei titolari.

Il precedente con il Liverpool e la notte magica in Coppa Italia

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Il debutto assoluto tra i professionisti di Lorenzo Torriani risale al 17 settembre 2024, in una notte da brividi di Champions League contro il Liverpool a San Siro (finita 1-3), quando fu chiamato a subentrare al 51' al posto dell'infortunato Maignan. Sotto la guida di Fonseca, il giovane portiere ha poi collezionato un'altra presenza ufficiale, disputando l'intero match di Coppa Italia vinto per 6-1 contro il Sassuolo il 3 dicembre 2024.Da quel momento in poi, Torriani è sempre rimasto saldamente nel giro della Prima Squadra come prezioso elemento di retroguardia, senza però trovare ulteriore spazio in campo. Giovedì sera la lunga attesa finirà: la porta del Milan sarà tutta sua, per una notte che potrebbe segnare una svolta decisiva nella sua giovanissima carriera.