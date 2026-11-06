Grinta del derby sparita: Milan cosa vuoi fare in Europa League? Rabiot sbaglia tutto: esempio chiaro

Milan, quale è il problema in Europa League? Oltre la bella vittoria contro il Salisburgo i rossoneri hanno perso le altre tre partite subendo 7 gol e segnando zero reti. Contro il Ferencváros una partita brutta della squadra di Amorim che è entrata in campo con un atteggiamento sbagliato, quasi svogliato e senza grinta.

Dall'aggressività del derby al possesso sterile

Tutto l'opposto rispetto al derby vinto contro l'Inter anche grazie all'approccio ultra aggressivo dei rossoneri. Un cambio totale che non si spiega visto che non è cambiato nulla anche nella ripresa quando sono entrati in campo Moreira, Pulisic e Gila (Rabiot partiva da titolare e Modric è entrato successivamente).

Nulla da fare, anche nell'assalto finale con Camarda in campo insieme a Ramos e un uomo in più per una ventina di minuti. Il Milan ha continuato a fare circolare il pallone pedissequamente senza creare occasioni da gol pericolose.

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Il caso Rabiot e l'interrogativo sulla coppa

Tiri totali : 0.

: 0. Passaggi accurati : 45/56 (80%).

: 45/56 (80%). Tocchi : 73.

: 73. Tocchi sbagliati : 3.

: 3. Dribbling (riusciti) : 3 (1).

: 3 (1). Possessi persi : 19.

: 19. Palloni recuperati : 5.

: 5. Duelli a terra (vinti) : 8 (4).

: 8 (4). Duelli aerei (vinti): 5 (2).

Prendiamo come esempio la partita diper avere un giocatore esperto. Il francese, tra i migliori in assoluto nella rosa, ha sbagliato tutto contro il: passaggi facili, posizionamento, dribbling, non è riuscito davvero nulla al francese ed è sintomo di una squadra che non ha girato. Questi i numeri del francese da Sofascore:

E il problema non è solamente tattico o di uomini: è una questione di testa e voglia. Nessuna squadra può permettersi di non giocare per un tempo, poi vieni punito da una squadra che è venuta a giocare a San Siro molto organizzata.

La qualificazione ai playoff è ancora possibile, ma la domanda a tutto il Milan è la seguente: ci tieni davvero a questa competizione? Perché le prestazioni e la voglia in campo, fino a questo momento, propendono per il no.