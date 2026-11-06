Milan, un fastidio chiamato Europa League: flop inaccettabile, ma non facciamone un dramma

Ieri sera il Milan ha toccato il punto più basso della sua stagione. La sconfitta contro il Ferencváros non è solo un brutto risultato, ma la fotografia di una serata squallida sul piano del gioco e, ciò che più spaventa, delle motivazioni. Non parliamo del solito e abusato "approccio sbagliato": a Budapest è mancata persino la reazione emotiva. Un Milan piatto, vuoto, con la spina totalmente staccata. In un deserto simile, gli unici a salvarsi dal naufragio sono stati Moreira e Hutchinson. Il resto è da matita rossa, a partire dai big schierati titolari come Rabiot fino a quelli entrati nella ripresa per raddrizzare la baracca, come Gila. Il problema non è stato di uomini o di scelte iniziali, ma puramente di mentalità.

È mancata l'ambizione e soprattutto è mancata la fame, proprio come ha evidenziato Rúben Amorim nel post-partita. L'allenatore non ha affatto sottovalutato l'impegno, tanto da schierare gran parte dell'undici titolare. Chi ha snobbato la trasferta ungherese sono stati i calciatori. Non c'è stata la minima percezione del pericolo, o per essere ancora più chiari ed onesti, è mancata proprio la voglia di giocare questa specifica partita. Non sono scesi in campo.

L'alunno svogliato che punta al minimo sindacale

Parliamoci chiaro, senza ipocrisie: oggi l'Europa League viene vista e vissuta dallo spogliatoio come un enorme fastidio. Non frega niente a nessuno, nemmeno ai giocatori, che si stanno comportando come quell'alunno bravo ma svogliato che non si applica. Quello che sa perfettamente di poter essere promosso lo stesso e che ha già fatto i suoi calcoli: basterà fare la "secchiata" negli ultimi due mesi di scuola per salvare l'anno. Il Milan ragiona esattamente così.

Per superare questa prima fase e accedere ai playoff bastano storicamente 9 punti. Tre il Milan li ha già in tasca, e gli altri sei necessari sono già nel mirino nelle ultime due sfide abbordabili contro Levski Sofia e Ararat. E se guardiamo la realtà dei fatti, i calciatori hanno persino ragione. Siamo sinceri: questa sconfitta fa malissimo per come è maturata, ma all'atto pratico non compromette assolutamente nulla del percorso europeo. Il format attuale della fase a gironi di Champions, Europa e Conference League ha cambiato radicalmente l'approccio alle coppe. È inutile girarci intorno, dobbiamo prenderne atto.

La Serie A è l'unica priorità: fareste davvero a cambio?

Oggi il Milan ha come obiettivo primario, e giustamente, il campionato. Quella è la vera priorità della stagione. La realtà ci dice che abbiamo un undici titolare assolutamente competitivo, ma la rosa è troppo ristretta sia in termini di quantità che di qualità per poter reggere l'urto di una partita vera ogni tre giorni. Quando le coperture sono corte, sei costretto a fare una scelta cinica: decidere quali battaglie combattere e quali partite lasciare indietro. Ed è sacrosanto che il Milan, in questo momento storico, dia la precedenza assoluta alla Serie A.

Proviamo a ribaltare lo scenario: pensate se il Milan stesse volando in Europa League e stesse invece faticando enormemente in campionato. Cosa diremmo tutti oggi? La risposta è ovvia: "Chissenefrega dell'Europa League! È la Serie A quello che conta davvero". Sbaglio? Non credo. L'Europa League diventerà un obiettivo più avanti, oggi non lo è. Di conseguenza, è necessario evitare inutili drammi.

Nessuno psicodramma, fino a gennaio saremo questi

Con questo non si vuole assolutamente far passare il messaggio che vada bene perdere in casa senza praticamente giocare. Non va bene affatto. Le figuracce e gli atteggiamenti rinunciatari non fanno parte, e non devono fare parte, del DNA del Milan. La prestazione contro il Ferencváros resta inaccettabile e mette tutti i protagonisti sulla graticola, Amorim compreso per la gestione emotiva del gruppo. Tutti colpevoli, nessuno escluso.

Tuttavia, bisogna fermarsi prima di aprire un processo mediatico distruttivo per il nulla. Fino al mercato di gennaio questo sarà il valore e il limite del Milan: una squadra corta, che vive inevitabilmente di fiammate improvvise, grandi alti e preoccupanti bassi. Dobbiamo essere pienamente consapevoli di questa dimensione strutturale, se vogliamo giudicare queste cadute con il giusto metro giornalistico e sportivo. Altrimenti, rischiamo di trasformare ogni singolo passo falso stagionale in uno psicodramma permanente di cui l'ambiente non ha alcun bisogno.