Milan, i numeri della discordia: a Camarda bastano venti minuti per fare più di Ramos in novanta

Il Milan cade contro il Ferencváros: un 2-0 senza repliche per un Diavolo che ha giocato malissimo, specialmente nel primo tempo. Nella ripresa i rossoneri hanno provato a cambiare il ritmo della gara, ma hanno incassato due reti ingiustificabili e poi non hanno creato particolari pericoli nell'assalto finale.

L'occhio del ciclone su Gonçalo Ramos: i numeri di Sofascore

Nell'occhio del ciclone resta Gonçalo Ramos : l'attaccante portoghese continua a fare fatica in fase offensiva. Amorim aveva parlato di un problema collettivo: "Passiamo poco tempo negli ultimi 30 metri. Per questo ha avuto problemi. Mettiamo poca pressione negli ultimi 30 metri. Miglioreremo, ma ha già dimostrato di poter incidere in ogni partita, cambiando la dinamica di ogni partita", queste le parole prima del Derby.

L'attaccante non ha trovato gol e non è stato pericoloso né contro l'Inter né contro il Ferencváros. E i numeri nell'ultima gara di Europa League sono impietosi (fonte sito Sofascore):

Gol : 0.

: 0. Gol attesi (xG) : 0.1.

: 0.1. Tiri totali : 2.

: 2. Tiri in porta : 0.

: 0. Tocchi di palla: 25.

Tutto questo in 90 minuti (più recupero) giocati.

L'impatto di Francesco Camarda e il confronto

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Gol : 0.

: 0. Gol attesi (xG) : 0.41.

: 0.41. Tiri totali : 2.

: 2. Tiri in porta : 0.

: 0. Tocchi di palla: 6.

Sotto di due gol Amorim ha cercato la scintilla dalla panchina inserendo anche Francesco Camarda al minuto 67' giocando con due punte.Questi i numeri del classe 2008 (sempre dal sito Sofascore):

Un apporto, se proporzionato ai minuti in campo, superiore a quello dato in tutta la partita da Gonçalo Ramos.

Andando poi a vedere alcune circostanze della partita, possiamo vedere come Camarda si sia proposto bene e più volte in profondità, ma i compagni non l'hanno visto o l'hanno ostacolato, come l'occasione d'oro su assist di Modric in cui Rabiot (in fuorigioco) ha tolto il tiro davanti al portiere proprio a Camarda. In questa particolare partita, il giovane talento rossonero ha avuto un impatto più che positivo nei pochi minuti giocati, mentre Ramos non si è visto.

Serve un cambio di passo da parte di tutta la squadra, come ha sottolineato Amorim, ma anche Ramos deve ritrovare le sue qualità da bomber che al momento sembrano perse.