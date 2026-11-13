Pandolfi, la mente del Milan Futuro: qualità tecnica superiore e grandi numeri. Già pronto per Amorim?

Il Milan Futuro guidato da Navarro in panchina ha trovato la quadra e cambiato passo in questo ultimo periodo: i rossoneri nel girone B della Serie D si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo. 21 gol fatti e 15 subiti con statistiche molto positive:

Gol fatti: i rossoneri sono al momento secondi per gol fatti a quota 21 (1.91 reti di media).

i rossoneri sono al momento secondi per gol fatti a quota 21 (1.91 reti di media). Rendimento interno ed esterno: quarti per punti fatti in casa (13) e quarti per punti fatti in trasferta (10).

quarti per punti fatti in casa (13) e quarti per punti fatti in trasferta (10). Striscia di risultati: 11 punti conquistati nelle ultime cinque partite, non perde da 6 gare di fila (migliore per imbattibilità in corso).

11 punti conquistati nelle ultime cinque partite, non perde da 6 gare di fila (migliore per imbattibilità in corso). Fase offensiva: il Milan Futuro segna almeno un gol da 9 partite consecutive.

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I numeri stagionali di Fabio Pandolfi con il Milan Futuro

Presenze: 9.

9. Partite da titolare: 6.

6. Gol: 3.

3. Frequenza gol (in minuti): 227 min.

227 min. Assist: 1.

1. Passaggi chiave per partita: 1.2.

1.2. Passaggi riusciti (per partita): 46.4 (87%).

46.4 (87%). Palloni recuperati per partita: 8.2.

8.2. Duelli totali vinti per partita: 9.4 (53%).

La guida tecnica dell'Under 23 e la candidatura per Amorim

Tra i calciatori decisamente più interessanti c'è Fabio Pandolfi , centrocampista classe. Ecco i suoi numeri stagionali in Serie D dal sito Sofascore:Non è un calciatore tra i più chiacchierati dell'Under 23 rossonera come lo sono ad esempio, ma Pandolfi è la guida tecnica della squadra in campo. Quando sale il suo livello a centrocampo sale inevitabilmente anche il gioco di tutto il Milan Futuro.

Pandolfi è un centrocampista di livello superiore rispetto alla Serie D e lo si nota subito: ha un tocco palla eccellente e qualità importanti. Non perde il pallone quando pressato, sa girarsi in pochissimo spazio, giocare a uno o a due tocchi e sa anche inserirsi in fase offensiva. Quando corre e si muove si nota tutta la sua qualità e la sua tecnica: bastano pochissimi tocchi sul pallone per comprendere quanto sia già pronto per una competizione più importante rispetto alla Serie D.

Pandolfi è il leader tecnico del Milan Futuro e sarà molto interessante continuare a seguirlo: tra i numeri quello che sorprende di più è il dato strabiliante sui duelli vinti a partita di media che, per un mediano con qualità tecniche così importanti, non è affatto scontato. Vedremo se Amorim lo prenderà presto in considerazione anche per la prima squadra.