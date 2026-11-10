Ossola e Asanji goleador, il Milan Futuro vola con Navarro: i numeri e la svolta prima della sosta

Con una difesa altissima in stile Amorim, l'Under 23 rossonera vola a un passo dal primo posto. Tutti i segreti e le statistiche di Ossola e Asanji
Milan Futuro, Sala: "Entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Ringrazio la squadra per l'aiuto"
Il Milan Futuro allenato da Sergio Navarro Barquero ha cambiato decisamente passo in questo ultimo periodo. La squadra si trova ora in piena corsa per la qualificazione diretta in Serie C: nel girone B della Serie D i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo. 21 gol fatti e 15 subiti per l'Under 23 rossonera che arriva alla sosta con tre vittorie consecutive nel mese di novembre: 2-3 contro la Virtus Verona, 2-1 contro il Piacenza e 3-0 contro la Virtus Ciserano Bergamo. La prima partita al rientro dalla pausa per le nazionali è in programma il 22 novembre in casa contro il Tritium Calcio.
Un passo in avanti veramente importante a livello di risultati e continuità con il Milan Futuro che si sta dimostrando tra le squadre più forti della Serie D, soprattutto a livello di qualità nei singoli. La squadra di Navarro gioca un calcio molto offensivo, con gestione del possesso palla, ricerca della verticalità e della velocità della manovra. Questo avviene anche a costo di lasciare spazio in contropiede e sui lanci lunghi, visto che l'Under 23 rossonera gioca con una difesa estremamente alta. Il sistema è in linea con il calcio voluto da Amorim e la prima squadra: ricordiamo infatti che il primo obiettivo del progetto Milan Futuro è quello di far giocare con continuità i talenti e farli crescere fino all'arrivo in prima squadra.
Le statistiche di squadra del Milan Futuro nel girone BAndiamo a vedere qualche statistica interessante della stagione del Milan Futuro:
- Gol fatti: i rossoneri sono al momento secondi per gol fatti a quota 21 (1.91 reti di media).
- Rendimento interno ed esterno: quarti per punti fatti in casa (13) e quarti per punti fatti in trasferta (10).
- Striscia di risultati: 11 punti conquistati nelle ultime cinque partite, non perde da 6 gare di fila (migliore per imbattibilità in corso).
- Fase offensiva: il Milan Futuro segna almeno un gol da 9 partite consecutive.
I numeri dei singoli: gol, assist e minutaggiGuardiamo anche ai numeri dei singoli:
- Migliori marcatori: Ossola e Asanji con 4 reti a testa.
- Classifica assist: Ossola è in testa anche agli assist con 2 (insieme a Cappelletti, Perera e Mancioppi).
- Minuti per gol: Ossola primo con una rete ogni 178 minuti, seguito da Asanji (201 minuti), Pandolfi (229 minuti) e Vos (280 minuti).
- Classifica minuti giocati: primo è Asanji con 802 minuti, seguito da Pagliei (796 minuti), Sala (788 minuti), Cissé (755 minuti) e Pittarella (720 minuti).
Ultima statistica, ma molto significativa: l'età media dei giocatori scesi in campo per il Milan Futuro è di 18,7 anni, sintomo di come i rossoneri stiano lavorando tanto e bene sul talento del futuro.
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