Milan Futuro, Navarro lancia Pandolfi e Plazzotta: ecco chi sono e come giocano

L'investitura ufficiale dell'allenatore Navarro svela le qualità dei gioielli classe 2008: i dettagli nell'analisi di PianetaMilan
Milan Futuro, Pandolfi: "Abbiamo fatto una grandissima partita restando uniti"
L'intervista dell'allenatore del Milan Futuro Navarro a 'La Gazzetta dello Sport' è stata ricca di spunti molto interessanti:
"Io mi fido dei miei ragazzi. Per me tutti i ragazzi che alleno possono arrivare a giocare titolari nel Milan. Tutti hanno il potenziale e la convinzione per farcela. Plazzotta e Pandolfi, ad esempio, hanno il calcio in testa, guardano prima di noi quello che accade in campo".
Due calciatori citati con parole molto importanti. Scopriamo chi sono i due talenti del Milan Futuro.
L'identikit tattico di Filippo PlazzottaPartiamo con Filippo Plazzotta: centrocampista centrale nato il 24 agosto 2008 ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club nell'ottobre del 2025. In stagione ha giocato in Serie D contro il Caldiero trovando anche il gol e poi ha giocato 90 minuti contro l'Everton Under 21 nella Premier League International Cup. Plazzotta è un centrocampista moderno 'box-to-box' che ha grande propensione offensiva. Cresciuto prima nell'Udinese e poi affermatosi nel settore giovanile rossonero, fa dell'imprevedibilità la sua arma migliore.
È bravissimo a inserirsi in area di rigore e a sfruttare gli spazi della difesa ed è dotato anche di un tiro dalla distanza molto interessante. Sotto questo punto di vista parlano chiaramente i numeri offensivi con il Milan Primavera e l'Under 17 rossonera: 46 presenze totali con 8 gol e 11 assist. Plazzotta è molto bravo nell'uso di entrambi i piedi e quindi può giostrare il possesso palla e smistare il pallone con tranquillità. Il suo ruolo ideale è quello di mezzala più offensiva in un centrocampo a tre, dove ha le occasioni per potersi inserire in area di rigore.
Il profilo e le caratteristiche di Fabio PandolfiPassiamo a Fabio Pandolfi: mediano classe 2008 è nato e cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri e ha firmato il contratto da professionista nel luglio del 2025. In stagione ha giocato 4 partite su 4 in Serie D trovando gol e assist contro il Villa Valle. Ecco la pagella di PianetaMilan riguardo quella partita (voto 6,5):
"Ha il grande merito di farsi trovare pronto, sul suggerimento di Pagliei, per la staffilata all'angolo che regala tre punti al Milan Futuro. Un punto in più per il gol-vittoria".
Pandolfi è il classico regista davanti alla difesa sia in un centrocampo a due sia in un centrocampo a tre. È dotato di un'ottima visione di gioco e ci si affida a lui per gestire il possesso palla e anche la costruzione dal basso.
- Ha un grandissimo senso della posizione e riesce a capire con anticipo dove finirà il pallone e dove posizionarsi per anticipare gli avversari e recuperare palloni in fase difensiva.
- È bravo a impostare sia con passaggi brevi, sia con passaggi lunghi.
Le parole di Navarro su questi due talenti sono molto importanti: sarà molto interessante continuare a seguire la loro crescita nel Milan Futuro.
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