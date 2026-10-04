Milan Futuro, Navarro lancia Pandolfi e Plazzotta: ecco chi sono e come giocano

L'intervista dell'allenatore del Milan Futuro Navarro a 'La Gazzetta dello Sport' è stata ricca di spunti molto interessanti:

"Io mi fido dei miei ragazzi. Per me tutti i ragazzi che alleno possono arrivare a giocare titolari nel Milan. Tutti hanno il potenziale e la convinzione per farcela. Plazzotta e Pandolfi, ad esempio, hanno il calcio in testa, guardano prima di noi quello che accade in campo".

Due calciatori citati con parole molto importanti. Scopriamo chi sono i due talenti del Milan Futuro.

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L'identikit tattico di Filippo Plazzotta

Partiamo con: centrocampista centrale nato il 24 agosto 2008 ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club nell'ottobre del 2025. In stagione ha giocato in Serie D contro il Caldiero trovando anche il gol e poi ha giocato 90 minuti contro l'Everton Under 21 nella Premier League International Cup. Plazzotta è un centrocampista moderno 'box-to-box' che ha grande propensione offensiva. Cresciuto prima nell'Udinese e poi affermatosi nel settore giovanile rossonero, fa dell'imprevedibilità la sua arma migliore.

È bravissimo a inserirsi in area di rigore e a sfruttare gli spazi della difesa ed è dotato anche di un tiro dalla distanza molto interessante. Sotto questo punto di vista parlano chiaramente i numeri offensivi con il Milan Primavera e l'Under 17 rossonera: 46 presenze totali con 8 gol e 11 assist. Plazzotta è molto bravo nell'uso di entrambi i piedi e quindi può giostrare il possesso palla e smistare il pallone con tranquillità. Il suo ruolo ideale è quello di mezzala più offensiva in un centrocampo a tre, dove ha le occasioni per potersi inserire in area di rigore.

Il profilo e le caratteristiche di Fabio Pandolfi

"Ha il grande merito di farsi trovare pronto, sul suggerimento di Pagliei, per la staffilata all'angolo che regala tre punti al Milan Futuro. Un punto in più per il gol-vittoria".

Passiamo a Fabio Pandolfi : mediano classe 2008 è nato e cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri e ha firmato il contratto da professionista nel luglio del 2025. In stagione ha giocato 4 partite su 4 in Serie D trovando gol e assist contro il Villa Valle. Ecco la pagella di PianetaMilan riguardo quella partita (voto 6,5):

Pandolfi è il classico regista davanti alla difesa sia in un centrocampo a due sia in un centrocampo a tre. È dotato di un'ottima visione di gioco e ci si affida a lui per gestire il possesso palla e anche la costruzione dal basso.

Ha un grandissimo senso della posizione e riesce a capire con anticipo dove finirà il pallone e dove posizionarsi per anticipare gli avversari e recuperare palloni in fase difensiva.

È bravo a impostare sia con passaggi brevi, sia con passaggi lunghi.

Le parole di Navarro su questi due talenti sono molto importanti: sarà molto interessante continuare a seguire la loro crescita nel Milan Futuro.