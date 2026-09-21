Prosegue il cammino del Milan Futuro, capace di cogliere un successo molto importante in trasferta sul campo del Villa Valle. Al termine del match, il protagonista della giornata è Fabio Pandolfi, giovane rossonero che ha voluto commentare ai canali ufficiali del club di Via Aldo Rossi la prestazione dei giovani rossoneri, sottolineando la grande reazioni della squadra dopo lo svantaggio iniziale.

però abbiamo reagito alla perfezione, siamo stati uniti e come una squadra siamo riusciti a ribaltarla."

però abbiamo reagito alla perfezione, siamo stati uniti e come una squadra siamo riusciti a ribaltarla."

"Sì, abbiamo fatto una grandissima partita, siamo andati sotto, abbiamo stretto i denti, abbiamo passato momenti non facili

"Sì, abbiamo fatto una grandissima partita, siamo andati sotto, abbiamo stretto i denti, abbiamo passato momenti non facili

Nonostante le difficoltà incontrate durante la partita, la formazione di Navarro ha saputo mantenere la giusta concentrazione, ribaltando così il match, finito poi 1-2:

Decisivo ai fini del risultato sia in fase di rifinitura che di finalizzazione, Pandolfi ha analizzato il suo contributo alla manovra.

non è per niente scontato, anzi soprattutto in questo campionato bisogna essere molto maturi perché ti istigano molto facilmente, bisogna stare molto attenti, però penso che soprattutto oggi l'ho fatto bene e sono contento.

non è per niente scontato, anzi soprattutto in questo campionato bisogna essere molto maturi perché ti istigano molto facilmente, bisogna stare molto attenti, però penso che soprattutto oggi l'ho fatto bene e sono contento.

In chiusura, il giocatore rossonero ha speso alcune parole di profonda stima per il percorso di crescita del gruppo sotto la guida del nuovo tecnico Navarro: