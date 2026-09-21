Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il calciatore del Milan Fabio Pandolfi ha voluto commentare il match contro il Villa Valle
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Prosegue il cammino del Milan Futuro, capace di cogliere un successo molto importante in trasferta sul campo del Villa Valle. Al termine del match, il protagonista della giornata è Fabio Pandolfi, giovane rossonero che ha voluto commentare ai canali ufficiali del club di Via Aldo Rossi la prestazione dei giovani rossoneri, sottolineando la grande reazioni della squadra dopo lo svantaggio iniziale.
Milan, le parole di PandolfiNonostante le difficoltà incontrate durante la partita, la formazione di Navarro ha saputo mantenere la giusta concentrazione, ribaltando così il match, finito poi 1-2:
"Sì, abbiamo fatto una grandissima partita, siamo andati sotto, abbiamo stretto i denti, abbiamo passato momenti non facili però abbiamo reagito alla perfezione, siamo stati uniti e come una squadra siamo riusciti a ribaltarla."
Decisivo ai fini del risultato sia in fase di rifinitura che di finalizzazione, Pandolfi ha analizzato il suo contributo alla manovra.
"Assist o gol? Vanno bene tutti e due, per il mio ruolo preferirebbero un assist, però oggi sono riuscito a fare anche gol, quindi tanto meglio. Giocare un ruolo di qualità non è per niente scontato, anzi soprattutto in questo campionato bisogna essere molto maturi perché ti istigano molto facilmente, bisogna stare molto attenti, però penso che soprattutto oggi l'ho fatto bene e sono contento.
In chiusura, il giocatore rossonero ha speso alcune parole di profonda stima per il percorso di crescita del gruppo sotto la guida del nuovo tecnico Navarro:
"Abbiamo iniziato prima che sul campo, abbiamo provato a creare un gruppo unito, una squadra e ci siamo riusciti, poi siamo passati in campo e le qualità ci sono viste sin da subito e siamo una grandissima squadra."
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