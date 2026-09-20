Voti e giudizi di 'PianetaMilan.it' alla prestazione dei rossoneri di mister Sergio Navarro Barquero nel delicato impegno esterno contro la squadra di Marco Sgrò

Daniele Triolo
- Milano
Giovanni Renna, Milan Primavera

Milan Primavera, Renna dopo la sconfitta contro il Verona: "C'è rammarico, se non fai gol vieni punito"

PAGELLE VILLA VALLE-MILAN FUTURO

Villa Valle-Milan Futuro 1-2, il commento della partita

Nel pomeriggio, allo stadio 'Comunale' di Villa d'Almè (BG), il Milan Futuro di mister Sergio Navarro Barquero ha vinto in casa del Villa Valle di Marco Sgrò - ex calciatore in Serie A con Atalanta e Sampdoria - nella partita valevole per la 4^ giornata del campionato di Serie D, stagione 2026-2027. Vantaggio dei bergamaschi, al 65', con Davide Benzoni a legittimare la supremazia del Villa Valle per gran parte dell'incontro. Poi, però, nel finale, la reazione - un po' a sorpresa - del Milan Futuro. Prima, al 78', il delicato tocco sotto di Lorenzo Ossola a pareggiare la contesa; quindi, in pieno recupero (92'), la staffilata di Fabio Pandolfi per regalare tre punti ai rossoneri. Prima vittoria stagionale esterna per il Milan Futuro! Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
Le pagelle di Villa Valle-Milan Futuro 1-2, partita della 4^ giornata della Serie D 2026-2027

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti