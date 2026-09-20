Voti e giudizi di 'PianetaMilan.it' alla prestazione dei rossoneri di mister Sergio Navarro Barquero nel delicato impegno esterno contro la squadra di Marco Sgrò
Milan Primavera, Renna dopo la sconfitta contro il Verona: "C'è rammarico, se non fai gol vieni punito"
PAGELLE VILLA VALLE-MILAN FUTURO
Villa Valle-Milan Futuro 1-2, il commento della partitaNel pomeriggio, allo stadio 'Comunale' di Villa d'Almè (BG), il Milan Futuro di mister Sergio Navarro Barquero ha vinto in casa del Villa Valle di Marco Sgrò - ex calciatore in Serie A con Atalanta e Sampdoria - nella partita valevole per la 4^ giornata del campionato di Serie D, stagione 2026-2027. Vantaggio dei bergamaschi, al 65', con Davide Benzoni a legittimare la supremazia del Villa Valle per gran parte dell'incontro. Poi, però, nel finale, la reazione - un po' a sorpresa - del Milan Futuro. Prima, al 78', il delicato tocco sotto di Lorenzo Ossola a pareggiare la contesa; quindi, in pieno recupero (92'), la staffilata di Fabio Pandolfi per regalare tre punti ai rossoneri. Prima vittoria stagionale esterna per il Milan Futuro! Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
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