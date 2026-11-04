In estate il Milan lo ha blindato confermandolo in rosa come unico vice di Gonçalo Ramos e rinnovandogli il contratto fino al 30 giugno 2031. Questo inizio di stagione, però, si sta rivelando avaro di soddisfazioni per Francesco Camarda: il talento classe 2008 ha trovato pochissimo spazio con appena 96' giocati in 5 presenze tra Serie A ed Europa League. Uno scenario che, se non dovesse mutare nelle prossime settimane, potrebbe spingere il giocatore lontano da San Siro già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Il retroscena su Amorim e il minutaggio ridotto al minimo

Calciomercato Milan: l'ipotesi prestito secco a gennaio e i club su Camarda

Monza : i brianzoli monitorano con attenzione la situazione, storicamente attenti ai migliori profili giovani del panorama italiano, soprattutto perché Gustavo Varela, bomber della squadra di Ivan Jurić potrebbe partire in inverno.

: i brianzoli monitorano con attenzione la situazione, storicamente attenti ai migliori profili giovani del panorama italiano, soprattutto perché Gustavo Varela, bomber della squadra di Ivan Jurić potrebbe partire in inverno. Frosinone : il club ciociaro è alla ricerca di un rinforzo offensivo dopo il grave infortunio occorso ad Antonio Raimondo.

: il club ciociaro è alla ricerca di un rinforzo offensivo dopo il grave infortunio occorso ad Antonio Raimondo. Pisa: in Serie B la società toscana sogna il grande colpo in attacco, con l'obiettivo di replicare l'operazione di valorizzazione compiuta dallo Spezia con Francesco Pio Esposito e l'Inter.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'allenatoreaveva chiesto a gran voce la conferma del giovane centravanti durante l'estate, fermandone la partenza davanti alle richieste di 4 club di Serie A e di mezza Serie B. Il tecnico portoghese lo aveva promosso pubblicamente come 'centravanti di scorta' dopo un pre-campionato brillante, impreziosito da una splendida doppietta al Celtic. Un riscatto importante per il numero 73, reduce dal sfortunato prestito al Lecce dove un'operazione alla spalla lo aveva tenuto fuori per oltre tre mesi. Nelle partite ufficiali, tuttavia, le rotazioni non lo hanno quasi mai visto protagonista.Per evitare il serio rischio di gettare al vento la seconda stagione consecutiva, l'entourage del ragazzo e la società rossonera potrebbero valutare una partire da gennaio. La soluzione ideale per il percorso di crescita del bomber della cantera sarebbe una piazza pronta a garantirgli una maglia da titolare fisso. Al momento la situazione vede muoversi diverse pretendenti tra la massima serie e la cadetteria secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola:L'obiettivo del Diavolo resta identico: far accumulare chilometri e minutaggio al proprio gioiello, per poi riaverlo alla base maturato e pronto per i più alti palcoscenici del calcio internazionale. Le prossime settimane definiranno le strategie, ma il futuro a breve termine di Camarda potrebbe temporaneamente tingersi di altri colori.