Genoa-Milan, probabile formazione: rientrano tutti i big? Resta il forte dubbio Pavlović

Il Diavolo prepara il riscatto a Marassi prima della sosta. Rientra Maignan dalla squalifica, ballottaggio tattico per Rabiot e rebus in difesa
Amorim duro in conferenza stampa dopo Milan-Ferencvaros 0-2: "Abbiamo fallito" | Video PM
Il Milan deve subito lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Ferencváros: i rossoneri si sono già allenati oggi a Milanello in vista della partita di Serie A contro il Genoa che si giocherà domenica alle 15:00. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio si è allenato a parte il difensore Strahinja Pavlović che ha saltato la partita di Europa League per riposo.
Il punto su Pavlović e i ballottaggi difensivi di AmorimIl serbo è quindi in dubbio per Genoa-Milan e sarà Amorim a scegliere se convocarlo: molto dipenderà dalla giornata di domani. Dopo il turnover, che non ha pagato, quasi sicuramente ci sarà il ritorno di tutti i titolari in campo per la sfida del "Luigi Ferraris".
In porta torna Mike Maignan dopo la squalifica scontata in Europa. Se Pavlović sarà a disposizione, Amorim dovrebbe giocare con una difesa a quattro con il serbo e De Winter al centro e con Gila e Diawara come terzini. Se il serbo non dovesse farcela, probabile Diawara al centro con uno tra Bartesaghi ed Estupiñan sulla sinistra. Moreira e Pulisic come esterni offensivi di centrocampo. Musah e Modrić davanti alla difesa con Rabiot in supporto di Ramos.
Il grafico tattico: la probabile formazione rossoneraEcco la probabile formazione rossonera in vista di Genoa-Milan:
Da capire l'eventuale scelta tattica di Amorim: il suo Milan si potrebbe schierare sia con un 4-3-3 sia con un 4-4-1-1 con Rabiot che potrebbe giocare sia come mezz'ala di centrocampo, sia come trequartista.
Fondamentale per il Diavolo ritrovare la grinta e l'ottimo atteggiamento visto nel derby: chiudere al meglio prima della sosta è cruciale per tutto l'ambiente rossonero e per fare lavorare serenamente la squadra e Ruben Amorim.
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