Contenuto vietato ai cuori rossoneri troppo sensibili: Theo Hernandez ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae insieme a Paolo Maldini. Il terzino francese non ha mai nascosto la propria ammirazione per lo storico capitano del Milan, ma l'incontro tra i due conferma come il loro rapporto non sia terminato neanche dopo che le loro strade professionali si sono separate.

Theo Hernandez e Paolo Maldini di nuovo insieme

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"Rispetto e ammirazione, sempre".

Il commento di Leão

A diffondere l'immagine del loro incontro - presumibilmente a Milano - è stato lo stesso, che ha celebrato la reunion conattraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale:Tra i commenti spicca quello di. Anche il portoghese è molto legato a, come testimonia il messaggio lasciato sotto al post dell'ex compagno. Insomma, nonostante tutti e tre abbiano lasciato il, nelle loro vene continua a scorrere sangue rossonero.

Commento Leão sotto al post Instagram di Theo Hernandez

Il legame tra Theo e Maldini

Il retroscena sull'addio

Il legame tranasce a Ibiza nell'estate del 2019, quando l'allora dirigente rossoneroNel gennaio del 2025, il francese supera lo storico numero 3, diventando il difensore con più gol nella storia del Diavolo in Serie A (30). Un primato festeggiato dallo stesso Maldini con una maglia celebrativa e la dedica:Un'altra tappa che legae ilè la foto postata dal francese su Instagram pochi giorni dopo il suo addio. Negli ultimi giorni di vacanza prima dell'inizio del ritiro con l'Al-Hilal, l'ex terzino rossonero ha pubblicato un'immagine che lo ritrae. Un messaggio - neanche troppo velato - a chi nel 2023 aveva deciso di sollevare Maldini dal ruolo di direttore tecnico.