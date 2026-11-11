Theo Hernandez posta sui social uno scatto in compagnia di Paolo Maldini: la storia di un legame che profuma di Milan
Contenuto vietato ai cuori rossoneri troppo sensibili: Theo Hernandez ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae insieme a Paolo Maldini. Il terzino francese non ha mai nascosto la propria ammirazione per lo storico capitano del Milan, ma l'incontro tra i due conferma come il loro rapporto non sia terminato neanche dopo che le loro strade professionali si sono separate.
Theo Hernandez e Paolo Maldini di nuovo insiemeA diffondere l'immagine del loro incontro - presumibilmente a Milano - è stato lo stesso Theo Hernandez, che ha celebrato la reunion con Maldini attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale:
Caricamento post Instagram...
"Rispetto e ammirazione, sempre".
Il commento di LeãoTra i commenti spicca quello di Rafael Leão. Anche il portoghese è molto legato a Theo Hernandez e Paolo Maldini, come testimonia il messaggio lasciato sotto al post dell'ex compagno. Insomma, nonostante tutti e tre abbiano lasciato il Milan, nelle loro vene continua a scorrere sangue rossonero.
Il legame tra Theo e MaldiniIl legame tra Theo Hernandez e Paolo Maldini nasce a Ibiza nell'estate del 2019, quando l'allora dirigente rossonero lo convinse a firmare per il Milan. Nel gennaio del 2025, il francese supera lo storico numero 3, diventando il difensore con più gol nella storia del Diavolo in Serie A (30). Un primato festeggiato dallo stesso Maldini con una maglia celebrativa e la dedica: "A Theo, il mio degno erede. Ti voglio bene".
Il retroscena sull'addioUn'altra tappa che lega Theo, Maldini e il Milan è la foto postata dal francese su Instagram pochi giorni dopo il suo addio. Negli ultimi giorni di vacanza prima dell'inizio del ritiro con l'Al-Hilal, l'ex terzino rossonero ha pubblicato un'immagine che lo ritrae con addosso una maglia raffigurante il volto dello storico capitano. Un messaggio - neanche troppo velato - a chi nel 2023 aveva deciso di sollevare Maldini dal ruolo di direttore tecnico.
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