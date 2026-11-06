Incubo Europa League: top 8 speranze al lumicino. I punti che servono per la qualificazione del Milan

Cammino in salita dopo il ko col Ferencváros. Lo storico dei passati tornei svela la quota qualificazione: ecco le prossime 4 sfide del Diavolo
Amorim duro in conferenza stampa dopo Milan-Ferencvaros 0-2: "Abbiamo fallito" | Video PM
Milan-Ferencváros 0-2: il Diavolo resta a quota 3 punti dopo le prime quattro partite dell'Europa League 2026/27. Una bella vittoria contro il Salisburgo (4-0) e poi tre sconfitte contro il Benfica (2-0), il Bournemouth (3-0) e appunto il brutto ko di ieri sera contro gli ungheresi. La qualificazione diretta agli ottavi è ancora possibile? Abbiamo analizzato le prime due edizioni con il nuovo format per capire a che punto si trova il Milan e quanti punti siano necessari per raggiungere il prossimo turno, che siano i playoff o direttamente gli ottavi di finale.
Lo storico del nuovo format: le edizioni precedentiNel 2024-25 fu la Lazio a chiudere al primo posto durante la 'League Phase' di Europa League con 19 punti. L'ottavo posto (ultimo per evitare i playoff) fu conquistato dai Rangers con 14 punti. L'ultimo posto per la qualificazione ai playoff, ovvero il 24esimo, al Fenerbahçe a quota 10 punti. Passiamo al 2025-26: una grande prima parte di competizione per il Lione che chiuse a quota 21 punti e al primo posto, ottava la Roma con 16 punti. Il 24esimo fu conquistato dal Brann con 9 punti.
Le proiezioni per il Milan di Amorim: la quota playoff e ottaviIl Milan si trova al momento al 28esimo posto con 3 punti: se facciamo una media con le scorse stagioni servono tra i 6 e i 7 punti per qualificarsi ai playoff. Molto più complesso raggiungere gli ottavi di finale diretti e quindi entrare nella top 8: seguendo la media con le scorse stagioni servirebbero almeno altri 12 punti ai rossoneri, con ovviamente tutte le differenze del caso in base ai primi risultati e alla differenza reti delle varie squadre.
Tradotto? Il Milan dovrebbe vincere tutte le partite restanti e poi sperare. Al momento in testa alla classifica c'è il Benfica con 12 punti (a pari merito proprio con Bournemouth e Ferencváros), all'ottavo posto c'è il Beşiktaş a quota 7 punti, mentre al 24esimo c'è lo Sturm Graz a quota 4 punti.
Il calendario delle prossime quattro sfide decisiveAncora non è nulla perduto in Europa League, ma il Milan è consapevole che serve cambiare marcia per centrare la qualificazione almeno ai playoff, con le prossime sfide che non saranno facili.
Il 26 novembre la delicata trasferta contro l'Olympiakos che si trova sesto in classifica a quota 10 punti. Il 10 dicembre altra partita tosta contro il Sunderland, stavolta in casa: la squadra inglese si trova all'undicesimo posto in classifica con 7 punti. Il 21 gennaio la trasferta contro il Levski Sofia che è decimo in classifica sempre a quota 7 punti. Si chiude poi a San Siro contro l'Ararat-Armenia il 28 gennaio: la squadra armena è ancora a secco di punti ed è ultima in classifica.
Il Milan di Amorim non è ancora tagliato fuori del tutto dalla top 8 (servono 4 vittorie su 4 e poi sperare), mentre restano più alla portata i playoff.
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