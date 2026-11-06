Incubo Europa League: top 8 speranze al lumicino. I punti che servono per la qualificazione del Milan

Milan-Ferencváros 0-2: il Diavolo resta a quota 3 punti dopo le prime quattro partite dell'Europa League 2026/27. Una bella vittoria contro il Salisburgo (4-0) e poi tre sconfitte contro il Benfica (2-0), il Bournemouth (3-0) e appunto il brutto ko di ieri sera contro gli ungheresi. La qualificazione diretta agli ottavi è ancora possibile? Abbiamo analizzato le prime due edizioni con il nuovo format per capire a che punto si trova il Milan e quanti punti siano necessari per raggiungere il prossimo turno, che siano i playoff o direttamente gli ottavi di finale.

Lo storico del nuovo format: le edizioni precedenti

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Le proiezioni per il Milan di Amorim: la quota playoff e ottavi

Nel 2024-25 fu laa chiudere al primo posto durante la 'League Phase' di Europa League con. L'ottavo posto (ultimo per evitare i playoff) fu conquistato dai. L'ultimo posto per la qualificazione ai playoff, ovvero il 24esimo, al. Passiamo al 2025-26: una grande prima parte di competizione per ile al primo posto, ottava la. Il 24esimo fu conquistato dalIlsi trova al momento al: se facciamo una media con le scorse stagioni servono tra i. Molto più complesso raggiungeree quindi entrare nella top 8: seguendo la media con le scorse stagioni servirebbero almeno altriai rossoneri, con ovviamente tutte le differenze del caso in base ai primi risultati e alla differenza reti delle varie squadre.

Tradotto? Il Milan dovrebbe vincere tutte le partite restanti e poi sperare. Al momento in testa alla classifica c'è il Benfica con 12 punti (a pari merito proprio con Bournemouth e Ferencváros), all'ottavo posto c'è il Beşiktaş a quota 7 punti, mentre al 24esimo c'è lo Sturm Graz a quota 4 punti.

Il calendario delle prossime quattro sfide decisive

Ancora non è nulla perduto in Europa League, ma il Milan è consapevole che serve cambiare marcia per centrare la qualificazione almeno ai playoff, con le prossime sfide che non saranno facili.

Il 26 novembre la delicata trasferta contro l'Olympiakos che si trova sesto in classifica a quota 10 punti. Il 10 dicembre altra partita tosta contro il Sunderland, stavolta in casa: la squadra inglese si trova all'undicesimo posto in classifica con 7 punti. Il 21 gennaio la trasferta contro il Levski Sofia che è decimo in classifica sempre a quota 7 punti. Si chiude poi a San Siro contro l'Ararat-Armenia il 28 gennaio: la squadra armena è ancora a secco di punti ed è ultima in classifica.

Il Milan di Amorim non è ancora tagliato fuori del tutto dalla top 8 (servono 4 vittorie su 4 e poi sperare), mentre restano più alla portata i playoff.