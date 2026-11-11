La rinascita di Davide Calabria al Panathinaikos è una storia che sa di riscatto, ma forse anche di giustizia sportiva. Conosciamo tutti la sua parabola al Milan: cresciuto nelle giovanili rossonere, si è ritrovato a indossare la fascia di capitano di una squadra scadente, troppo distante dai fasti del passato. Un privilegio che lo ha trasformato nel capro espiatorio ideale. Calabria è stato letteralmente triturato da tifosi e critica, cacciato e rinnegato in maniera fin troppo crudele, etichettato come il simbolo di quel Milan decadente. Come se le colpe del ridimensionamento fossero tutte sue, come se quella rosa l'avesse costruita lui o avesse preteso lui di guidarla.

Nessuno ha mai pensato che fosse un fenomeno, ma il trattamento ricevuto forse ha superato il limite del campo. Oggi, lontano dai riflettori tossici della Serie A, il terzino italiano sta vivendo a 28 anni una seconda giovinezza: i 4 gol e 2 assist in questo avvio di stagione gli stanno restituendo una certa dignità professionale. E oggi, forse, può guardare al passato con animo più sollevato. Per capire meglio questo suo momento d'oro ad Atene, abbiamo intervistato in esclusiva il giornalista George Ktenas della nota testata greca sportdog.gr.

Sappiamo che Atene, sponda Panathinaikos, è una piazza caldissima. Come è stato accolto Davide dai tifosi al suo arrivo? C'era scetticismo per le sue ultime stagioni al Milan o entusiasmo per l'arrivo di un ex capitano rossonero?

Davide è arrivato in Grecia alla fine di agosto 2025, quando la rosa del Panathinaikos era ormai quasi al completo. Tutti ne hanno riconosciuto il valore, considerando i suoi trascorsi in un club come il Milan, con il peso di una maglia prestigiosa e le relative pressioni, oltre, naturalmente, al suo percorso con la nazionale italiana. Non si può parlare di vero e proprio entusiasmo: i tifosi del Panathinaikos non lo hanno accolto in massa all'aeroporto, come solitamente fanno per i giocatori che accendono la loro passione, ma lo hanno comunque accolto con calore, riconoscendone il valore.

Ci racconti come sta andando e la sua crescita?

La sua prima stagione è stata positiva, pur senza essere straordinaria: è approdato in una squadra che, nel corso dell'annata, ha cambiato allenatore — passando attraverso diversi avvicendamenti in panchina — e che si è presto ritrovata fuori dalla corsa per il titolo, in un contesto generale di scarsa organizzazione. Ciononostante, tutti hanno saputo apprezzare il suo valore, la costanza nel rendimento e l'equilibrio dimostrato sia in fase difensiva che offensiva. Quest'anno, però, la situazione è diversa: appare ancora più concentrato, in una condizione fisica migliore e gioca un ruolo determinante nelle dinamiche della squadra; basti pensare che ha già messo a referto 4 gol e 2 assist.

Secondo te, le ottime prestazioni che sta fornendo oggi sono dovute a un effettivo salto di qualità del giocatore o a un contesto tattico e di ritmo differente rispetto alla Serie A?

La Super League greca è un campionato che vanta squadre competitive, ma che non raggiunge l'organizzazione e il livello qualitativo della Serie A italiana. È anche per questo che giocatori come Calabria al Panathinaikos, o Jović all'AEK, mostrano qui un volto differente. Al Milan, Calabria era gravato da responsabilità eccessive, in un periodo peraltro segnato da una fase di transizione societaria.

Nello spogliatoio del Panathinaikos che ruolo sta assumendo? Viene già percepito come un leader e un esempio per i compagni più giovani, grazie alla sua esperienza internazionale?

L'esperienza, la personalità e lo status maturato nel calcio europeo sono, senza dubbio, credenziali che Calabria porta con sé. Lo stesso vale per il ruolo che ricopre, sia all'interno dello spogliatoio che sul terreno di gioco. A testimonianza della stima di cui gode al Panathinaikos, basti pensare che, dopo una sola stagione, è già diventato il vice-capitano della squadra.

I media italiani continuano ad accostarlo a club di Serie A per il futuro (come Torino, Sassuolo o Genoa). Ma ad Atene, la sensazione è che Davide veda questa esperienza come una breve parentesi per rilanciarsi o c'è la volontà di aprire un ciclo lungo con il Panathinaikos?

Il Panathinaikos ha ricevuto sondaggi da parte di altri club interessati al suo trasferimento, ma non si è mai concretizzata una reale possibilità di una sua partenza. Davide è con i "Verdi": in campionato non ha saltato nemmeno un minuto e, quando è assente in Conference League, è semplicemente per tirare un po' il fiato; il club è pienamente soddisfatto di lui. Questo dice tutto.

Parla ancora di Milan? Se sì, cosa racconta della sua esperienza in rossonero?

In Grecia non ha rilasciato dichiarazioni, se non quelle fornite al termine delle partite. In Italia, ogni volta che ha parlato – giustamente – ha sempre fatto riferimento alla sua esperienza al Milan.

Hai una curiosità o un retroscena su di lui da raccontarci?

Conduce una vita riservata, lontano dai riflettori, e solitamente non attira l'attenzione per nulla che esuli dalle sue prestazioni in campo.