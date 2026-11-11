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NUOVI CISSE CRESCONO

Chi sarà il "Nuovo Cisse"?

Pio Esposito

Antonio Raimondo

Alessandro Romano

Costantino Favasuli

Issa Doumbia

Fino a pochi mesi fa giocava al Catanzaro, oggi è decisivo al Milan: Alphadjo Cisse non ha minimamente patito il salto di categoria, anzi, sembra averne tratto soltanto benefici. Nel calcio moderno, il divario trasi sta assottigliando sempre di più. Oggi, un ragazzo che fa la differenza in B, può essere subito decisivo anche nella massima serie. Ci sono diversi esempi di calciatori che hanno confermato questa teoria negli ultimi anni:

Le richieste economiche dei club di Serie B sono tutt'altro che proibitive e non è detto che un pari età, acquistato a peso doro dalla Premier League, abbia automaticamente un impatto migliore. I talenti ci sono, ma siamo in grado di riconoscerli? Ecco tre giovani individuati dalla redazione di PianetaMilan che potrebbero essere già pronti per il grande salto. PROSSIMA SLIDE >>>

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