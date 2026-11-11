L'esempio di Alphadjo Cisse dimostra che anche in Serie B si possono pescare giovani di alto livello: ecco chi potrebbe compiere lo stesso percorso
Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"
NUOVI CISSE CRESCONO
Chi sarà il "Nuovo Cisse"?Fino a pochi mesi fa giocava al Catanzaro, oggi è decisivo al Milan: Alphadjo Cisse non ha minimamente patito il salto di categoria, anzi, sembra averne tratto soltanto benefici. Nel calcio moderno, il divario tra Serie A e Serie B si sta assottigliando sempre di più. Oggi, un ragazzo che fa la differenza in B, può essere subito decisivo anche nella massima serie. Ci sono diversi esempi di calciatori che hanno confermato questa teoria negli ultimi anni:
- Pio Esposito
- Antonio Raimondo
- Alessandro Romano
- Costantino Favasuli
- Issa Doumbia
Le richieste economiche dei club di Serie B sono tutt'altro che proibitive e non è detto che un pari età, acquistato a peso doro dalla Premier League, abbia automaticamente un impatto migliore. I talenti ci sono, ma siamo in grado di riconoscerli? Ecco tre giovani individuati dalla redazione di PianetaMilan che potrebbero essere già pronti per il grande salto. PROSSIMA SLIDE >>>
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