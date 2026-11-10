Dal ritiro di Coverciano, a due giorni dalla super sfida di Nations League a San Siro tra Italia e Francia, Alphadjo Cisse ha parlato in conferenza stampa toccando tutti i temi caldi del mondo Milan. L'attaccante rivelazione del club rossonero, capocannoniere italiano di questo scorcio di stagione in Serie A, ha analizzato il suo impatto devastante alla corte di Rúben Amorim, svelando i segreti dello spogliatoio di via Aldo Rossi, i sogni di gloria con il Diavolo e il legame speciale con i compagni di squadra, a partire dal veterano Luka Modrić.

La mentalità da Milan di Cisse: "Lo Scudetto? Qui vincere tutto è la normalità"

“I compagni mi hanno accolto molto bene, poi certo tra Serie B e Serie A c'è tanta differenza. Sogno di vincere lo Scudetto? Per il Milan vincere è la priorità, lo Scudetto come qualsiasi altra competizione. Vincere è la normalità e non si può trascurare alcuna competizione, al Milan devi vincere tutto”.

L'impatto con il mondo rossonero è stato eccellente e Cisse dimostra di aver già assimilato il DNA vincente del club. Nonostante il grande salto di categoria dopo l'esperienza formativa in Serie B a Catanzaro, la fame di trofei dell'attaccante è chiarissima e sposa le ambizioni della proprietà:

Un'evoluzione verticale arrivata dopo il brutto infortunio della passata stagione, superato grazie a una forza mentale fuori dal comune. La convinzione di arrivare a Milanello per mostrare le proprie qualità era altissima, ma fondamentale è stata la tappa precedente a Catanzaro nel 2025, fortemente voluta dal DS Ciro Polito e da Alberto Aquilani, tecnico a cui Cisse si dice legatissimo e a cui augura una grande carriera da allenatore.

I segreti di Milanello: da Modrić alla sorpresa "Gila"

“Chi mi ha impressionato di più al Milan? Luka Modrić sarebbe troppo scontato ... Dico Mario Gila”.

Interrogato su chi lo abbia colpito maggiormente durante i primi mesi di allenamento a Milanello, il talento classe 2006 ha evitato le risposte più ovvie per esaltare un altro pilastro dello scacchiere rossonero, dimostrando grande maturità nella lettura delle dinamiche di squadra:

Parole d'elogio importanti che confermano la coesione del gruppo a disposizione di Amorim. Sul proprio ruolo sul rettangolo di gioco, Cisse ha preferito non dare punti di riferimento tattici agli avversari, confermando la sua totale duttilità: «Posso giocare ovunque in attacco. Mi piace occupare tutte le posizioni».

L'impatto con l'Italia di Mancini e il mito di Balotelli

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“A chi mi ispiro? Senza dubbio Mario Balotelli, è sempre stato un riferimento per me in Nazionale. La pressione mi piace e credo di avere le spalle larghe per reggerla. Qui ci sono giocatori importanti che hanno vinto l'Europeo e bisogna avere rispetto. Il primo pensiero è l'esordio e poi si vedrà”.

Infine, un passaggio obbligato sulla Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini, che lo ha accolto a Coverciano insieme al grande amico ed ex rossonero(definito ironicamente come "un po' permaloso"). Cisse si dice pronto a gestire le enormi pressioni azzurre in vista della sfida contro la Francia, ispirandosi a un idolo del passato: