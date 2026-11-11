L'attaccante a gennaio, l'intervista di Diego Moreira dal Belgio e l'incontro tra Paolo Maldini e Theo Hernandez: le migliori notizie di oggi sul Milan
Il Milan di Amorim può puntare allo Scudetto? Occhio a cosa succederà a gennaio
Tante notizie del Milan in questo terzo giorno di sosta nazionali. In primo piano il calciomercato, con la strategia del club rossonero che sta iniziando a delinearsi in vista del mercato di gennaio: Endrick o Tresoldi? Uno dei due è in vantaggio. Spazio anche ad una bella intervista rilasciata da Diego Moreira direttamente dal ritiro del Belgio. In chiusura la piacevole e nostalgica reunion tra Paolo Maldini e Theo Hernandez.
Calciomercato Milan, prende quota la pista TresoldiIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha confermato l'interesse del Milan per Nicolò Tresoldi. L'esperto di mercato ha però elencato anche una serie di aspetti da tenere in considerazione affinché la trattativa possa andare in porto:
"A Cardinale piace tantissimo Tresoldi. Il Milan sta valutando che tipo di passi fare per tentare questo tipo di colpo. Il Club Brugge è una società molto difficile con cui trattare. L’idea è quella di tenerlo fino a fine stagione. Poi bisogna capire se 50 milioni basteranno. E attenzione alla concorrenza in Europa, perché ci sono diversi club tra Spagna, Germania e Inghilterra che lo vogliono. L’interesse del Milan comunque c’è ed è vero che il Milan cerca un attaccante a gennaio".
Tresoldi è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Classe 2004, l'attaccante del Club Brugge ha chiuso l'annata 2025/2026 con 23 gol e 9 assist in 58 presenze, mentre nella stagione in corso è già a quota 14 reti in 17 partite. In estate si è registrato l'interesse di Roma, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, ma il centravanti italo-tedesco ha preferito continuare il proprio percorso di crescita in Belgio.
- Caratteristiche tecniche: attaccante dinamico, forte nel gioco aereo, abile nella protezione palla e spietato in area di rigore.
- Costo: 50/60 milioni di euro
- Fattibilità dell'operazione: 40%
Roma in vantaggio per EndrickIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha spiegato nel dettaglio cosa sta succedendo tra Endrick e il Real Madrid, illustrando i possibili scenari in vista del mercato di gennaio:
"La Roma è abbastanza avanti, il Milan ad oggi è leggermente indietro nonostante i buoni rapporti tra Cardinale, Roc Nation e tra il Milan e il Real Madrid. Su Endrick ci sono anche club di Premier League e club portoghesi".
Il Milan vanta una corsia preferenziale grazie alla partnership siglata nel 2020 con Roc Nation, la società di intrattenimento co-fondata dal rapper Jay-Z che cura gli interessi di Endrick. Gerry Cardinale ha ottimi rapporti con i vertici dell'agenzia americana e non ha mai nascosto l'interesse per il brasiliano: già l'estate scorsa il numero uno di RedBird tentò un blitz personale per strapparlo al Real Madrid, incassando il no temporaneo di José Mourinho. Vedremo se la dirigenza rossonera riaprirà questo dossier.
Milan, l'intervista a Diego MoreiraDirettamente dal ritiro della Nazionale del Belgio, Diego Moreira ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'RTL Info'. Nel corso della chiacchierata, l'esterno classe 2004 ripercorre i suoi primi mesi da giocatore del Milan:
"Sono state settimane piuttosto complicate, perché abbiamo giocato una serie di partite con giocatori infortunati. È stato molto intenso, ma dipendeva da noi prepararci al meglio".
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Maldini e Theo Hernandez di nuovo insiemeTheo Hernandez ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a Paolo Maldini:
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