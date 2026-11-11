Tante notizie del Milan in questo terzo giorno di sosta nazionali. In primo piano il calciomercato, con la strategia del club rossonero che sta iniziando a delinearsi in vista del mercato di gennaio: Endrick o Tresoldi? Uno dei due è in vantaggio. Spazio anche ad una bella intervista rilasciata da Diego Moreira direttamente dal ritiro del Belgio. In chiusura la piacevole e nostalgica reunion tra Paolo Maldini e Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, prende quota la pista Tresoldi

"A Cardinale piace tantissimo Tresoldi. Il Milan sta valutando che tipo di passi fare per tentare questo tipo di colpo. Il Club Brugge è una società molto difficile con cui trattare. L’idea è quella di tenerlo fino a fine stagione. Poi bisogna capire se 50 milioni basteranno. E attenzione alla concorrenza in Europa, perché ci sono diversi club tra Spagna, Germania e Inghilterra che lo vogliono. L’interesse del Milan comunque c’è ed è vero che il Milan cerca un attaccante a gennaio".

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha confermato l'interesse delper. L'esperto di mercato ha però elencato anche una serie diaffinché la trattativa possa andare in porto:

Tresoldi è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Classe 2004, l'attaccante del Club Brugge ha chiuso l'annata 2025/2026 con 23 gol e 9 assist in 58 presenze, mentre nella stagione in corso è già a quota 14 reti in 17 partite. In estate si è registrato l'interesse di Roma, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, ma il centravanti italo-tedesco ha preferito continuare il proprio percorso di crescita in Belgio.

Caratteristiche tecniche: attaccante dinamico, forte nel gioco aereo, abile nella protezione palla e spietato in area di rigore.

attaccante dinamico, forte nel gioco aereo, abile nella protezione palla e spietato in area di rigore. Costo: 50/60 milioni di euro

50/60 milioni di euro Fattibilità dell'operazione: 40%

Roma in vantaggio per Endrick

"La Roma è abbastanza avanti, il Milan ad oggi è leggermente indietro nonostante i buoni rapporti tra Cardinale, Roc Nation e tra il Milan e il Real Madrid. Su Endrick ci sono anche club di Premier League e club portoghesi".

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha spiegato nel dettaglio cosa sta succedendo trae il, illustrando i possibili scenari in vista del

Il Milan vanta una corsia preferenziale grazie alla partnership siglata nel 2020 con Roc Nation, la società di intrattenimento co-fondata dal rapper Jay-Z che cura gli interessi di Endrick. Gerry Cardinale ha ottimi rapporti con i vertici dell'agenzia americana e non ha mai nascosto l'interesse per il brasiliano: già l'estate scorsa il numero uno di RedBird tentò un blitz personale per strapparlo al Real Madrid, incassando il no temporaneo di José Mourinho. Vedremo se la dirigenza rossonera riaprirà questo dossier.

Milan, l'intervista a Diego Moreira

"Sono state settimane piuttosto complicate, perché abbiamo giocato una serie di partite con giocatori infortunati. È stato molto intenso, ma dipendeva da noi prepararci al meglio".

Direttamente dal ritiro della Nazionale del Belgio,ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'RTL Info'. Nel corso della chiacchierata, l'esterno classe 2004 ripercorre i suoi primi mesi da giocatore del

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Maldini e Theo Hernandez di nuovo insieme

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ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme aIl terzino francese non ha mai nascosto la propria ammirazione per lo storico capitano del, ma l'incontro tra i due conferma come il loro rapporto non sia terminato neanche dopo che le loro strade professionali si sono separate. Tra i commenti spicca quello di, anch'egli molto legato a