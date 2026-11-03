Le grandi manovre in vista della sessione invernale di riparazione sono ufficialmente cominciate all'ombra del Duomo. Il Milan ha messo nel mirino il giovane difensore Massiré Sylla, attualmente in forza ai belgi dell'Union Saint-Gilloise, come potenziale rinforzo per la retroguardia a gennaio. A rivelare l'indiscrezione nella giornata di ieri è stato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, confermando come la dirigenza di Via Aldo Rossi stia accelerando i tempi per anticipare la concorrenza e regalare una nuova pedina di prospettiva al tecnico Rúben Amorim.

Calciomercato Milan: avviati i primi contatti per Massiré Sylla

Identikit del difensore: centimetri e futuribilità in linea con RedBird

I numeri stagionali con David Hubert e la valutazione del cartellino

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Le conferme sulla trattativa non hanno tardato ad arrivare. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha rilanciato la notizia, spiegando come vi siano già stati i primi contatti ufficiali e le prime telefonate esplorative tra la dirigenza del Milan e la dirigenza dell'Union Saint-Gilloise. Le due società hanno avviato i dialoghi per sondare la reale fattibilità dell'operazione da imbastire già nelle prime settimane del calciomercato di gennaio, considerando che gli scout del Diavolo stanno seguendo il calciatore da vicino e con estrema attenzione già da diverse settimane.Classe 2005, senegalese di piede destro, Massiré Sylla risponde perfettamente all'identikit tracciato dall'area tecnica rossonera. Si tratta di un profilo estremamente giovane, dotato di una fisicità straripante grazie ai suoi 196 centimetri d'altezza, ma allo stesso tempo provvisto di ampi margini di crescita strutturale e tattica. Tutte caratteristiche che lo rendono perfettamente funzionale all'idea di calcio moderna e dinamica professata da Rúben Amorim, sposando in pieno la filosofia societaria del fondo RedBird, da sempre orientata sull'investimento in talenti futuribili, il cui valore economico è destinato a salire con il passare del tempo.Nato a Dakar, Sylla è sbarcato nel calcio belga nel gennaio del 2026, quando l'Union Saint-Gilloise lo ha prelevato dai norvegesi del Lyn per un esborso di appena 800mila euro. Se nella passata stagione il ragazzo ha collezionato soltanto una manciata di minuti per via del necessario periodo di ambientamento, l'anno della svolta è quello attuale. Sotto la guida dell'allenatore David Hubert, il centrale senegalese è diventato un punto fermo della squadra: sono già 16 le presenze ufficiali accumulate in tutte le competizioni (per un totale di 1.446 minuti sul terreno di gioco), impreziosite anche da un gol e due assist all'attivo.Secondo i dati aggiornati della piattaforma specializzata 'Transfermarkt', il valore nominale del suo cartellino si attesta intorno ai 5 milioni di euro. Tuttavia, appare decisamente verosimile che la bottega dell'Union Saint-Gilloise - notoriamente molto cara - possa sparare molto più alto per privarsi del proprio gioiello a stagione in corso, costringendo il Milan a un lavoro di diplomazia economica nei prossimi giorni.