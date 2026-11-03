Roberto Mancini guarda al futuro della Nazionale Italiana e prepara un gruppo sempre più giovane. Tra i nomi che il Commissario Tecnico sta valutando in vista dei prossimi impegni di Nations League c'è anche Alphadjo Cisse, una delle sorprese più interessanti del Milan di Rúben Amorim in questo avvio di stagione.

La notizia riguarda la possibile convocazione del giovane rossonero per le sfide contro Francia e Belgio. Cisse ha attirato l'attenzione del ct grazie a un inizio di stagione particolarmente positivo, impreziosito da sette gol.

A colpire è soprattutto la sua duttilità: può agire da prima o seconda punta, occupare la posizione centrale oppure partire da una zona laterale. Mancini vuole capire se l'imprevedibilità e la leggerezza mostrate con la maglia del Milan possano essere trasferite immediatamente anche in azzurro. Una chiamata sarebbe un riconoscimento importante per il percorso del giocatore e un'opportunità per affacciarsi alla Nazionale maggiore.

Anche Koleosho e Pisilli tra le novità

Cisse non è l'unico giovane destinato a essere preso in considerazione. Secondo la ricostruzione della Gazzetta, sono attesi anche Luca Koleosho e Niccolò Pisilli, che nelle precedenti convocazioni erano rimasti a disposizione dell'Under 21 guidata da Silvio Baldini.

Sul taccuino di Mancini figurano inoltre Michael Kayode, Honest Ahanor, Issa Doumbia e Alessandro Romano, indicati tra i profili già confermati. A questi potrebbe aggiungersi uno tra Emanuele Lulli e un altro rossonero, Davide Bartesaghi, mentre Cher Ndour dovrebbe restare ancora nell'Under 21.

La prospettiva delineata dal CT è quella di costruire una squadra capace di guardare agli Europei del 2028 e soprattutto al Mondiale del 2030, dando spazio ai talenti emergenti senza rinunciare all'esperienza di alcuni elementi già affermati.

Le sfide con Francia e Belgio: tutti i dettagli

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Le prossime convocazioni saranno comunicate tra giovedì e venerdì. L'Italia affronterà la Francia il 12 novembre a Milano, a San Siro, mentre il 15 novembre sarà impegnata a Bruxelles contro il Belgio. Due partite decisive per il percorso in Nations League, con il commissario tecnico che dovrebbe selezionare un gruppo di 26-28 giocatori.Non mancheranno anche alcuni possibili rientri: tra i nomi citati dalla Gazzetta ci sono Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante. La lista sarà però condizionata dagli infortuni, che privano Mancini di diverse alternative, tra cui Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Giovanni Di Lorenzo, oltre a Manuel Locatelli.

Per il Milan, l'attenzione è soprattutto su Cisse. Il giovane rossonero potrebbe compiere il salto dalla squadra di club alla Nazionale maggiore proprio grazie alle prestazioni di questi primi mesi. La convocazione non è ancora ufficiale, ma il suo nome è entrato concretamente tra quelli valutati da Mancini.