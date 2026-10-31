Cardinale: "Presto un annuncio". Krösche è la scelta del Milan: in arrivo l'ufficialità

Gerry Cardinale, prima del derby Milan-Inter, ha parlato a "SkySport" di un annuncio importante di mercato in arrivo e questo potrebbe riguardare il prossimo "head of football" del club. Come riportato da Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio sul social X il Milan ha trovato l'accordo con Markus Krösche proprio per quel ruolo apicale nella dirigenza rossonera. Una mossa fortemente voluta dal proprietario del Milan. Secondo Di Marzio l'annuncio ufficiale sarebbe previsto entro il primo dicembre. Markus Krösche, quindi, dovrebbe partecipare in prima persona al mercato invernale cruciale per la stagione del Milan. Krösche è un dirigente tedesco classe 1980 diventato uno dei migliori nel suo lavoro in tutta la Bundesliga, prima con il Lipsia poi con l'Eintracht Francoforte. La strategia di mercato è sempre stata chiara: comprare a 'poco' e puntare sullo sviluppo dei talenti per poi rivendere i calciatori con plusvalenze eccezionali. Si basa molto sui dati: modello data driven, esattamente come l'attuale director of football intelligence del Milan, Bobby Gardiner.

I colpi capolavoro di Markus Krösche in attacco

Randal Kolo Muani : prelevato a parametro zero dal Nantes nel 2022 e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro dopo appena un anno.

: prelevato a parametro zero dal Nantes nel 2022 e rivenduto al PSG per la cifra record di dopo appena un anno. Omar Marmoush : scovato a zero dal Wolfsburg nel 2023 e venduto per 75 milioni al Manchester City nel 2025.

: scovato a zero dal Wolfsburg nel 2023 e venduto per nel 2025. Hugo Ekitiké: acquistato per 31 milioni dal PSG nel 2024 (dopo una stagione in prestito) e ceduto in Premier League al Liverpool per 95 milioni di euro nell'estate del 2025.

Il nuovo organigramma e il mercato di gennaio

Colpi eccezionali in attacco nella sua carriera:Ma sono solo degli esempi: Markus Krösche è un profilo molto esperto, quello che serviva alla dirigenza del Milan. Dovrà lavorare al fianco di Amorim e Cardinale per cercare di migliorare la rosa rossonera già da gennaio.