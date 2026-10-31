Ecco il derby: questa sera dalle 20:45 Milan e Inter si sfideranno per il dominio sportivo della città. La stracittadina milanese sarà valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 e si svolgerà allo stadio "Meazza" in San Siro. Il Diavolo deve ripartire dopo il KO contro il Bologna, mentre i nerazzurri possono allungare ulteriormente in campionato. Nel prepartita di "SkySport" ha parlato il proprietario del Milan Gerry Cardinale. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Gerry Cardinale nel prepartita del Derby

Nuova stagione e derby: "Incredibile vedere tutta questa gente, è l'apice per il calcio,".

Ieri sera cena speciale: "Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice. Quando sono arrivato qui ho capito l'importanza e le leggende del club sono alla base di questo. Vogliamo riportare il Milan dove merita".

La scelta di Amorim: "E' il mio allenatore, abbiamo un grande feeling sta facendo un grande lavoro, è un coach, un manager, è questo che voglio, sono contento della mia scelta".

Markus Krösche e il mercato di gennaio: "Vogliamo essere attivi, sarò qui per tanto tempo e vorrò sempre essere attivo sul mercato. Voglio riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, ci sarà un annuncio molto presto".

Cosa ha pensato la prima volta che ha capito che lo stadio si farà, ma con l'Inter: "Il nuovo stadio è una partnership con l'Inter e io ho il massimo rispetto per loro. Da parte mia voglio dare il meglio della mia esperienza finanziaria per fare il modo che questo stadio sarà il massimo".

Parole molto importanti quelle del proprietario rossonero che dalla fine della scorsa stagione è sceso in campo in prima persona ed è sempre più al centro del progetto del Milan con Ruben Amorim al centro.