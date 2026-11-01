Diawara, personalità e calma nel Derby: il Milan ha il nuovo Kalulu? Quante analogie

Sankhoun Diawara, anche per i tanti infortuni avuti nel mese di ottobre dal Milan, è diventato quasi sorprendentemente uno dei potenziali titolari della difesa rossonera. Non come difensore centrale o potenziale braccetto: in questo momento Gila, De Winter e Pavlovic non si possono togliere dal campo. Il giovane francese è stato schierato dal primo minuto contro l'Udinese come terzino sinistro. Amorim ha avuto coraggio e invece di schierare di nuovo Estupiñán o Bartesaghi ha voluto cavalcare di nuovo il classe 2006 e lo ha fatto in una partita pesante come il derby contro l'Inter.

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I numeri di Sankhoun Diawara nel Derby da Sofascore

Questi i suoi numeri più interessanti dal sito Sofascore :

: Passaggi precisi: 15/15 (100%) .

. Passaggi chiave: 1 .

. Tocchi: 31 .

. Salvataggi/Contributi difensivi: 5 .

. Contrasti/Tackle (vinti): 2 (1) .

. Duelli a terra (vinti): 5 (3) .

. Duelli aerei (vinti): 5 (3) .

. Dribblato dagli avversari: 1.

La maturità tattica e le doti di spinta del classe 2006

Un'altra risposta importante dal giovane francese: è vero non è stato sempre perfetto su Spence, ma ricordiamo che era alla sua seconda da titolare nel Milan, alla primissima in un derby e fino alla scorsa stagione giocava con il Troyes nella Serie B francese.

Quello che sorprende felicemente di Diawara è la sua tranquillità: non ha giocate clamorose, recuperi o intercetti incredibili, ma fa il suo compito, pulito, senza tante sporcature, anche in marcatura in area di rigore.

Non è poco per un difensore ancora molto giovane e tutto da costruire.

In più sembra avere buone qualità di spinta sulla fascia: potrebbe essere sviluppato molto bene in quella posizione.

Il parallelismo storico con Pierre Kalulu

Non vi ricorda qualcuno? Arrivato da giovane difensore francese di prospettiva, da una squadra francese, quasi da sconosciuto e poi diventato uno dei titolari della difesa del Milan.

Parliamo ovviamente di Pierre Kalulu: non è un paragone visto che l'ex rossonero è stato un totem decisivo per lo Scudetto con Pioli in panchina, ma una possibile strada da seguire per Diawara.

Le qualità e le caratteristiche fisiche sono simili, così come la duttilità tattica (centrale o terzino) e così come il passato calcistico.

Chissà se il Milan non ha fatto ancora bingo con un giovane difensore francese.