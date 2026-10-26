In settimana ha fatto il suo esordio con il Milan in Europa League, tre giorni dopo Ruben Amorim lo ha lanciato da titolare nella delicata sfida contro l'Udinese. Sankhoun Diawara, difensore francese classe 2006, ha ripagato la fiducia del proprio allenatore con una prova decisamente convincente. Mancino naturale, il tecnico portoghese lo ha schierato da terzino sinistro per sopperire all'assenza di Diego Moreira: una posizione in cui il ragazzo non aveva quasi mai giocato in carriera.

Le pagelle dei quotidiano e di PianetaMilan

Nonostante il ruolo inedito, Diawara ha giocato con coraggio e personalità, restando in campo per 90 minuti e collezionando una sfilza di ottimi voti da parte dei quotidiani nazionali:

PianetaMilan: 6 - "Prima da titolare, in un nuovo ruolo, ma grande personalità. Ottima prova. Ogni tanto è un po' poco intenso, ma per il resto davvero poco da dire".

- "Prima da titolare, in un nuovo ruolo, ma grande personalità. Ottima prova. Ogni tanto è un po' poco intenso, ma per il resto davvero poco da dire". La Gazzetta dello Sport: 6,5 - "La sorpresa di serata. Prima nel Milan da titolare ed esordio assoluto in A. Fa bene il terzino sinistro e mostra personalità".

- "La sorpresa di serata. Prima nel Milan da titolare ed esordio assoluto in A. Fa bene il terzino sinistro e mostra personalità". Il Corriere dello Sport: 6,5 - "Dieci mesi fa esordiva da professionista in Ligue2 da terzino sinistro. Ieri ha esordito da titolare in Serie A con il Milan da terzino sinistro. La sensazione è che dia già più certezze rispetto a Estupiñan".

- "Dieci mesi fa esordiva da professionista in Ligue2 da terzino sinistro. Ieri ha esordito da titolare in Serie A con il Milan da terzino sinistro. La sensazione è che dia già più certezze rispetto a Estupiñan". Tuttosport: 6.5 - "La mossa a sorpresa: commette diversi errori con la palla, ma dietro svolge bene il suo dovere".

I suoi numeri contro l'Udinese

Tocchi: 86

86 Passaggi riusciti/tentati: 50/58 (86%)

50/58 (86%) Dribbling riusciti/ tentati: 1/2 (50%)

1/2 (50%) Palloni recuperati: 4

4 Duelli vinti/ingaggiato: 4/7 (57%)

4/7 (57%) Distanza percorsa: 10,2 km

Milan, chi è Diawara

della prestazione diin2-0 (dati Sofascore)Prelevato dal Troyes in estate per 6 milioni di euro,è un difensore centrale mancino abile in fase di impostazione. Ilo rendono un molto bravo nel gioco aereo e in area di rigore. Abile nell'uno contro uno, sa sfruttare al meglio il suo fisico per reggere l'impatto anche degli attaccanti più fisici

In Ligue 2 con la maglia del Troyes, ha giocato in stagione 14 partite di cui 12 da titolare con 1048 minuti in campo. Di seguito alcune statistiche che raccontano il suo stile di gioco:

60.1 tocchi di media a partita

2.7 recuperi per partita

5.1 (67%) di duelli vinti

0.07 di dribbling subiti a partita

Il piano di Amorim per Diawara

Essendo gli unici due centrali mancini presenti in rosa, il classe 2006 sembravaLa difesa a quattro adottata nelle ultime uscite e i continui esperimenti tattici di Amorim, tuttavia, suggeriscono che questo non è l'unica ipotesi. Contro l'Udinese, infatti, abbiamo visto il francese impiegato come, con ampia libertà di spingersi in avanti. Come già successo in altri casi, il tecnico portoghese pretendedai suoi giocatori: un modo per rendere tutti,compreso, risorse importanti per il