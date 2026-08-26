Primo bagno di folla per Sankhoun Diawara. Il nuovo calciatore del Milan, si è presentato i tifosi durante un evento ufficiale nello ore di via Dante, raccontano le sue prime sensazioni da giocatore rossonero divise tra ambizioni, retroscena di mercato e l'emozione di giocare a San Siro.

Milan, Diawara si presenta ai tifosi

“Prima di venire al Milan, quando ho saputo che volevano prendermi, sono rimasto soddisfatto. Ero giovane, ma ho sempre apprezzato Nesta, ho preso il suo numero, e anche Maldini. Come mi descrivo? Sono aggressivo, a mio agio con la palla e so fare passaggi chiave. Mi piacciono molto anche i duelli aerei. La chiamata del Glasgow Rangers? Si, sono stato molto cercato in questo mercato. Sono stato molto soddisfatto e sorpreso quando ho saputo del Milan. Sono contentissimo e ci ho messo pochissimo a dire sì”.

L'impatto con il mondo Milan è stato travolgente per il francese, che non ha nascosto l'orgoglio per la chiamata ricevuta in estate, arrivata nonostante l'interesse di altri club europei come, ad esempio, i Glasgow Rangers. Successivamente, il giovane ha voluto parlare dei difensori che lo hanno ispirato, facendo riferimento a Maldini e Nesta.

Impossibile non parlare di San Siro, stadio conosciuto nel mondo come 'La Scala del Calcio':

“Sono contentissimo, non vedo l’ora di scoprire questo stadio mitico e incredibile”.

Il profilo del giovane difensore si sposa perfettamente con la filosofia di gioco di Ruben Amorim, con cui il feeling è stato immediato nonostante la barriera linguistica:

“Vado molto d’accordo con Amorim, anche se non parliamo la stessa lingua. Ho iniziato lezioni di italiano e spero di imparare in fretta. Mi piace come vede il calcio e sono qui anche per questo. Vado d’accordo con tutti, soprattutto i francofoni”.

In chiusura, il difensore ha voluto parlare degli obiettivi personali, parlando di adattamento al nostro campionato. Successivamente, il calciatore ha voluto parlare anche dell'impatto avuto con il Belpaese:

“Spero di fare molto bene quest’anno e di adattarmi in fretta al campionato. Spero di vincere qualche trofeo e magari lo Scudetto anche. Sinceramente non ho avuto tempo per scoprire la città e visitarla. L’italiano somiglia al francese e penso di impararlo velocemente. Non vedo l’ora di scoprire Milano”