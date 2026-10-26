La lega americana convoca i grandi club per fare il punto su NBA Europe: Milan tra i protagonisti della riunione in programma a Londra
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I dirigenti della NBA hanno fissato un vertice con i principali club calcistici del continente per illustrare il progetto NBA Europe. Tra le società coinvolte figura anche il Milan, da tempo attento alle evoluzioni della nuova lega che dovrebbe prendere il via nell'ottobre 2027.
NBA Europe, il Milan e gli altri club coinvoltiI vertici della NBA sono già a Londra per la cerimonia del Pallone d’Oro. Secondo quanto riportato da Davide Chinellato, corrispondente a Londra per la 'Gazzetta dello Sport', i dirigenti americani incontreranno nella giornata di domani, martedì 27 ottobre, i club coinvolti per aggiornarli sullo stato d'avanzamento del piano. Oltre al Milan, alla riunione prenderanno parte i rappresentanti del Paris Saint-Germain e del Real Madrid. Restano invece da confermare le presenze di Bayern Monaco e Barcellona, società coinvolte nelle recenti discussioni con l'Eurolega.
La posizione del MilanLa proprietà rossonera ha manifestato fin dalle prime fasi l'interesse per la gestione della franchigia che la NBA intende assegnare alla città di Milano. Già lo scorso gennaio, nel corso dell'evento di presentazione tenutosi a Londra alla presenza di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, aveva avanzato la propria candidatura, avviando contestualmente un dialogo con la Pallacanestro Varese.
Il contesto di mercato e le trattative con l'EurolegaAll'inizio di ottobre, l'assemblea dei proprietari dell'Eurolega, con il parere contrario di club come Barcellona, Olimpia Milano e Olympiacos, ha respinto l'offerta di partnership avanzata dagli Stati Uniti. Dal canto suo, la NBA ha scelto di proseguire nel dialogo strategico con i club di calcio interessati, tra cui il Milan, con l'obiettivo di definire l'assetto societario e commerciale delle 12 franchigie permanenti previste dal proprio modello.
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