NBA Europe, Tatum conferma: "Si parte a ottobre 2027". Pronti ad andare avanti anche senza Eurolega

L'NBA Europe punta a partire nell'ottobre 2027. A ribadirlo Ã¨ stato Mark Tatum, vice commissioner della lega nordamericana, che ha confermato la tabella di marcia del progetto durante un incontro con i media internazionali. L'obiettivo Ã¨ creare una nuova competizione continentale, con un modello economico e sportivo diverso da quello attuale, senza escludere la possibilitÃ di un accordo con l'Eurolega.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

NBA Europe, Tatum conferma la data di partenza

"Il nostro obiettivo resta quello di giocare nell'ottobre 2027, tra 12 mesi", ha dichiarato Tatum, ribadendo la volontÃ della NBA di procedere rapidamente. Il dirigente ha spiegato che le trattative per definire le franchigie sono in corso e che gli annunci arriveranno quando gli accordi saranno finalizzati. Queste sono le sue parole riportate dalla Gazzetta

Il progetto prevede una competizione di primo livello affiancata da una seconda divisione, con possibilitÃ di promozione e accesso basate sui risultati sportivi. L'idea Ã¨ costruire un sistema piÃ¹ collegato tra le diverse competizioni europee, dando anche ai club che non dispongono di una licenza permanente la possibilitÃ di raggiungere il massimo livello attraverso il merito.

Il rapporto con l'Eurolega: "Siamo pronti ad andare avanti"

Uno dei temi centrali resta il rapporto con l'Eurolega. Le due organizzazioni non hanno ancora raggiunto un'intesa, ma la NBA non intende rinunciare al proprio progetto in caso di mancato accordo.

«Speriamo sempre di poterlo fare, ma il loro piano non influisce su quello che noi vogliamo fare e siamo pronti ad andare avanti per la nostra stradaÂ», ha spiegato Tatum. La porta al dialogo, dunque, resta aperta, ma la lega nordamericana vuole proseguire con i propri piani anche insieme alla FIBA.

La nuova competizione dovrebbe combinare franchigie permanenti e posti conquistabili sul campo. L'obiettivo dichiarato Ã¨ rendere piÃ¹ chiaro il percorso sportivo per i club e offrire ai tifosi un sistema maggiormente integrato rispetto all'attuale convivenza tra campionati nazionali, Eurolega, EuroCup e Basketball Champions League.

Investimenti e sostenibilitÃ economica al centro del progetto

Tatum ha posto l'accento anche sulle prospettive finanziarie della nuova lega. Secondo le proiezioni della NBA, le franchigie permanenti potrebbero raggiungere la redditivitÃ giÃ dal terzo anno di attivitÃ . Il dirigente ha inoltre prospettato distribuzioni economiche per diversi miliardi di dollari nell'arco di dieci anni.

Gli investimenti, nelle intenzioni della NBA, non riguarderanno soltanto le squadre partecipanti, ma anche le infrastrutture, le arene, il marketing, le accademie e lo sviluppo del basket di base.

«Vogliamo investire in vivai, nelle attivitÃ a livello base, nel marketing, nelle infrastruttureÂ», ha aggiunto Tatum, descrivendo quello che la NBA considera un investimento senza precedenti per il basket europeo.

La data di ottobre 2027 resta quindi l'obiettivo ufficiale, mentre proseguono i lavori per definire le societÃ coinvolte e l'organizzazione della competizione. Per conoscere la composizione definitiva della NBA Europe serviranno ancora gli annunci sui club e gli accordi in fase di finalizzazione.