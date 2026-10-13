Zlatan Ibrahimovic non lascerà il Milan: la verità sull'indiscrezione lanciata da 'Sky Sport', il retroscena sulla cena con Cardinale e il ruolo dello svedese
Cardinale a Milanello con il cappello: "Make Milan Great Again" | VIDEO PM
Nelle ultime ore, 'Sky Sport' ha lanciato una clamorosa indiscrezione su un presunto addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Dalle verifiche effettuate dalla nostra redazione, tuttavia, emerge come la realtà sia ben diversa: lo svedese non lascerà il club rossonero e Gerry Cardinale ha in mente un piano per lui.
Ibrahimovic-Milan: la verità sul casoInnanzi tutto è bene chiarire una cosa: Ibrahimovic non è mai stato un dirigente del club. A livello ufficiale, lo svedese è Senior Advisor di Redbird con focus sul calcio e sul Milan. E continuerà ad esserlo nonostante le recenti voci su un possibile addio. L'ex calciatore non rappresenta una parte attiva dell'organigramma rossonero, bensì un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto a Paolo Maldini. L'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta di Cardinale e di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato al licenziamento pochi mesi dopo.
L'incontro con CardinaleCome appreso in esclusiva da PianetaMilan, Cardinale e Ibrahimovic hanno cenato insieme in un noto locale milanese alla vigilia di Sassuolo-Milan. A differenza del proprietario, però, lo svedese non sta seguendo assiduamente la squadra durante le partite, complice un rapporto ormai logorato con i tifosi. Dopo aver giocato un ruolo da protagonista nella stagione 2024/2025, lo svedese ha deciso - di comune accordo con la proprietà - di ridimensionare la propria operatività. Tra i focus principali di Zlatan resta anche il Milan Futuro, progetto affidato al suo fidato amico Jovan Kirovski.
Il piano di Cardinale per ZlatanOltre al piano sportivo, Cardinale vede in Ibrahimovic le potenzialità per intraprendere una grande carriera nel mondo dell'intrattenimento. Il successo della sua spedizione a 'Fox Sports' per i Mondiali non ha fatto altro che rafforzare l'idea del patron rossonero. In questo caso, RedBird potrebbe giocare un ruolo fondmentale: il fondo statunitense è stato uno dei principali partner finanziari nell'operazione di fusione e acquisizione tra Skydance Media e Paramount Global, creando un colosso globale dell'intrattenimento e della produzione cinematografica e televisiva.
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