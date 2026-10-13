Nelle ultime ore, 'Sky Sport' ha lanciato una clamorosa indiscrezione su un presunto addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Dalle verifiche effettuate dalla nostra redazione, tuttavia, emerge come la realtà sia ben diversa: lo svedese non lascerà il club rossonero e Gerry Cardinale ha in mente un piano per lui.

Ibrahimovic-Milan: la verità sul caso

L'incontro con Cardinale

Il piano di Cardinale per Zlatan