Pomeriggio movimentato nei pressi di Casa Milan, dove Strahinja Pavlovic si è presentato nel pomeriggio per mettere la firma sul rinnovo di contratto. Aggiornamenti importanti anche sull'infortunio di Alexis Saelemaekers, che nella giornata odierna si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere i problemi alla caviglia destra. Sono addirittura circolate voci su un possibile addio di Zlatan Ibrahimovic, ma le verifiche effettuate da PianetaMilan hanno fatto chiarezza sulla vicenda. Dalla Spagna, intanto, José Mourinho ha raffreddato l'entusiasmo dei tifosi rossoneri per Endrick.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Pavlovic rinnova

ha rinnovato il proprio contratto con il, precedentemente in scadenza nel 2028. Nel pomeriggio, il centrale serbo si è presentatoun chiaro segnale della fiducia che il club ripone in lui.

Come riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', Pavlovic firmerà un contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2031. Non sono ancora stati resi noti i dettagli economici, ma anche l'ingaggio (attualmente da 1,7 milioni di euro netti a stagione), dovrebbe andare incontro ad un adeguamento.

L'esito dell'intervento di Saelemaekers

"AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito".

Il problema alla caviglia destra rimediato da Alexis Saelemaekers in allenamento lo ha costretto a sottoporsi ad un, eseguito nella giornata di oggi ad Amsterdam. Questa la nota diramata daltramite i propri canali ufficiali:

L'ex esterno di Anderlecht, Bologna e Roma comincerà a breve la fase di riabilitazione. Stando al quadro clinico attuale, per rivedere Saelemaekers al lavoro sul campo potrebbero servire tra i 3 e i 4 mesi. Rispettando le tappe del recupero senza forzare i tempi, il rientro in squadra è programmato per febbraio 2027.

La verità su Ibrahimovic

Nelle ultime ore, 'Sky Sport' ha lanciato una clamorosa indiscrezione su un presunto addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan . Dalle verifiche effettuate dalla nostra redazione, tuttavia, emerge come la realtà sia ben diversa: lo svedese non lascerà il club rossonero. Come appreso inda PianetaMilan,e l'ex attaccante

Innanzi tutto è bene chiarire una cosa: Ibrahimovic non è mai stato un dirigente del club. A livello ufficiale, lo svedese è Senior Advisor di Redbird con focus sul calcio e sul Milan. E continuerà ad esserlo nonostante le recenti voci su un possibile addio. L'ex calciatore non rappresenta una parte attiva dell'organigramma rossonero, bensì un importante azionista del fondo proprietario del club.

Endrick-Milan, Mourinho rallenta

"Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà lottare contro di me. Endrick non va da nessuna parte, io lo adoro. È fortissimo e ci darà una mano. Non servono prestiti, Endrick esploderà qui al Real Madrid".

In vista del mercato di gennaio c'è un nome che mette d'accordo tutti aquello di. Sulla strada dei rossoneri, però, si è messo ancora una voltaDopo aver fatto saltare il trasferimento in rossonero dell'attaccante brasiliano la scorsa estate, l'allenatore portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni che rischiano di spegnere l'entusiasmo dei tifosi.