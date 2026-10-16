Salisburgo-Milan 0-4, le pagelle di Gazzetta: "Rabiot sontuoso". Cisse voto incredibile

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LA PARTITA

Al rientro in Europa dopo il brutto debutto contro il Benfica, il Milan vince per 4-0 in casa del Salisburgo grazie alla tripletta di Cisse e alla rete finale di Ramos. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: Cisse (M) 15', 32', 49', Ramos (M) 72'.

Il Top per la Gazzetta: Alphadjo Cisse.

Il Flop per la Gazzetta: Filippo Terracciano.

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti.

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