Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

RB Salisburgo-Milan 0-4, così Amorim nella conferenza stampa post-partita

Su Alphadjo Cisse: "Non è la mia intuizione, perché il club ha comprato Cisse prima che io arrivassi. Il club ha visto la stessa cosa che ho visto io. Lui ha avuto partite migliori. È stato bravo nell'area di rigore, ma penso che abbia avuto partite migliori nel controllare la palla, negli uno contro uno. Sono contento per lui, ma da domani dobbiamo cominciare a preparare la partita contro l'Atalanta".

Su come aveva preparato la partita e sul turnover: "È un rischio. Ho visto durante gli allenamenti come si allenavano i ragazzi, ed avevamo bisogno di rotazioni. È stata una bella giornata ma adesso prepariamo la partita contro l'Atalanta".

Su quanto è stata importante questa serata per 'disintossicare' un po' l'ambiente: "Non è per me. So che attorno al club è difficile. Ho scelto i due club più difficili che potessi scegliere nelle ultime due esperienze. Siamo all'inizio della stagione. Voglio continuare il mio lavoro per aiutare i miei giocatori e a vincere le partite".

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Su Omari Hutchinson schierato largo a destra: "Lui può giocare lì. Può giocare da numero 10. È importante avere più opzioni. È buono avere giocatori che possono ruotare in più ruoli".