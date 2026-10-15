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LA PARTITA

RB Salisburgo-Milan , commento e analisi della partita

Dominio totale del Milan, che mette a tacere chi già pensava che sarebbe stata una serata complicata. Non può nulla il Salisburgo contro la furia rossonera ed è chiaro fin dal principio. I rossoneri passano subito in vantaggio, dopo un quarto d'ora, ma già prima avevano creato diverse palle gol. Poi alla mezz'ora circa arriva anche il raddoppio. Entrambe le reti le segna Alphadjo Cisse, entrambe su bellissime azioni sviluppate sulle fasce. I rossoneri hanno diverse palle gol anche successivamente e non rischiano mai di subire qualcosa.

Anche la ripresa va subito in una direzione precisa: pronti, via e Cisse fa 3-0. Dominio totale. Da lì è pura accademia e divertimento. Hutchinson sfiora il quarto gol, il Milan si diverte. Se bisogna trovare un neo, sono le sostituzioni: tolto troppo presto Francesco Camarda, zero minuti per Christian Comotto e Sankhoun Diawara, ma era l'occasione giusta. Nel finale espulso F. Terracciano, ma anche in dieci cambia nulla. Stravittoria.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in RB Salisburgo-Milan >>>

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