Hutchinson brillante e frizzante: una qualità che sorprende. E ora mette in difficoltà Amorim

100% di dribbling riusciti e giocate da applausi. Ecco i dati Sofascore di Hutchinson a Salisburgo e la nuova grana tattica per Ruben Amorim
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Salisburgo-Milan 0-4 è stata una partita totalmente dominata dai rossoneri che ha permesso a Ruben Amorim di capire e avere modo di provare anche i calciatori che hanno trovato poco spazio in stagione. Tra questi anche l'esterno rossonero Omari Hutchinson. L'ex Chelsea è stato schierato largo a destra con il solo compito di puntare l'avversario e creare pericoli per la difesa austriaca. Compito pienamente svolto dall'inglese.
- Gol: 0
- Gol previsti (xG): 0.29
- Tiri totali (in porta): 3 (2)
- Assist previsti (xA): 0.55
- Assist: 1
- Grandi occasioni create: 2
- Passaggi chiave: 2
- Passaggi accurati: 29/32 (91%)
- Tocchi: 51
- Dribbling (riusciti): 4 (4)
- Duelli a terra (vinti): 11 (7)
- Recuperi: 6
Una gara ottima quella di Hutchinson che ha saltato con facilità il suo avversario diretto entrando in area con continuità e dando l'impressione che potesse essere sempre pericoloso con il pallone tra i piedi. I primi due gol hanno la sua firma: un assist perfetto e l'azione avviata in occasione del secondo gol di Cisse. Un peccato non aver trovato la rete personale sull'assistenza meravigliosa di Modrić, ma i segnali che arrivano a Ruben Amorim sono solamente positivi.
L'impatto di Hutchinson sulla fascia destra: frizzantezza e insidia per ChukwuezeQuello che ha impressionato, oltre alla facilità di dribbling, è la sua agilità e la sua frizzantezza. Importante poi sottolineare come il primo assist sia arrivato con il piede debole, ovvero il destro, senza perdere un tempo di gioco rientrando sul sinistro.
Questo Hutchinson è un'arma importante per Amorim che può insidiare anche la titolarità di Chukwueze: per ora il nigeriano è stato quasi insostituibile su quella fascia, ma se l'inglese dovesse confermarsi a questi livelli anche contro un avversario più forte, Amorim si potrebbe trovare in difficoltà. Un bel problema, nel caso, a cui pensare in vista dei prossimi impegni di Serie A ed Europa League.
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