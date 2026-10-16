Hutchinson brillante e frizzante: una qualità che sorprende. E ora mette in difficoltà Amorim

Salisburgo-Milan 0-4 è stata una partita totalmente dominata dai rossoneri che ha permesso a Ruben Amorim di capire e avere modo di provare anche i calciatori che hanno trovato poco spazio in stagione. Tra questi anche l'esterno rossonero Omari Hutchinson. L'ex Chelsea è stato schierato largo a destra con il solo compito di puntare l'avversario e creare pericoli per la difesa austriaca. Compito pienamente svolto dall'inglese.

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Gol: 0

0 Gol previsti (xG): 0.29

0.29 Tiri totali (in porta): 3 (2)

3 (2) Assist previsti (xA): 0.55

0.55 Assist: 1

1 Grandi occasioni create: 2

2 Passaggi chiave: 2

2 Passaggi accurati: 29/32 (91%)

29/32 (91%) Tocchi: 51

51 Dribbling (riusciti): 4 (4)

4 (4) Duelli a terra (vinti): 11 (7)

11 (7) Recuperi: 6

Ecco le statistiche più interessanti della sua serata dal sito

Una gara ottima quella di Hutchinson che ha saltato con facilità il suo avversario diretto entrando in area con continuità e dando l'impressione che potesse essere sempre pericoloso con il pallone tra i piedi. I primi due gol hanno la sua firma: un assist perfetto e l'azione avviata in occasione del secondo gol di Cisse. Un peccato non aver trovato la rete personale sull'assistenza meravigliosa di Modrić, ma i segnali che arrivano a Ruben Amorim sono solamente positivi.

L'impatto di Hutchinson sulla fascia destra: frizzantezza e insidia per Chukwueze

Quello che ha impressionato, oltre alla facilità di dribbling, è la sua agilità e la sua frizzantezza. Importante poi sottolineare come il primo assist sia arrivato con il piede debole, ovvero il destro, senza perdere un tempo di gioco rientrando sul sinistro.

Questo Hutchinson è un'arma importante per Amorim che può insidiare anche la titolarità di Chukwueze: per ora il nigeriano è stato quasi insostituibile su quella fascia, ma se l'inglese dovesse confermarsi a questi livelli anche contro un avversario più forte, Amorim si potrebbe trovare in difficoltà. Un bel problema, nel caso, a cui pensare in vista dei prossimi impegni di Serie A ed Europa League.