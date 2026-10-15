Spazio alle dichiarazioni a caldo al termine del match della 'Red Bull Arena': prossimo impegno europeo per RB Salisburgo e Milan, ora, giovedì 22 ottobre
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Omari Hutchinson, esterno rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Salisburgo-Milan, le parole di Hutchinson
"Secondo me abbiamo fatto buone prestazioni in tutte le gare giocate finora, ma ci è mancato il cinismo sotto porta. È esattamente quello che ci ripete il mister: costruiamo tanto durante i novanta minuti, ma raccogliamo meno di quanto dovremmo in termini di gol. Oggi però siamo riusciti a dimostrare il nostro valore. Avevamo una fame incredibile, volevamo aggredire ogni pallone per andare a segnare. Per me si tratta di un altro passo in avanti. Sono davvero felice per la mia prova e l'unico obiettivo è mantenere questo livello di prestazioni."
Il ruolo preferito
"Il ruolo ideale dipende da come si sviluppa la singola partita: ci sono momenti in cui riesci a toccare più palloni muovendoti per vie centrali e altri in cui ricevi palla largo sulla fascia. A me piace molto partire dall'esterno, ma la verità è che voglio solo stare in campo ed essere utile, a prescindere dalla posizione in cui il mister decide di schierarmi."
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