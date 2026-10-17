Il nuovo Milan di Cardinale: il piano per blindare Cisse, l'assalto a Tresoldi e la scelta su Camarda

Il mercato estivo è ormai finito, ma continuano le notizie sul Milan: Cardinale punta Tresoldi. Il piano futuro per Francesco Camarda. Cisse tripletta e rinnovo. Il piano di Cardinale per il bilancio. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che PianetaMilan ha analizzato per voi.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Bilancio in rosso e le mosse di Cardinale

Cisse tripletta da sogno. Ora il rinnovo

Cardinale punta Tresoldi

Quali piani per Francesco Camarda?

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' il bilancio del Milan per la stagione 2025-26 si è chiuso con una perdita di 24 milioni, dopo tre utili di fila. Secondo la rosea dovrebbe chiudere in rosso anche l’esercizio 2026-27, a causa della perdurante assenza dalla Champions. Nonostante questoin conto futuro aumento di capitale. Non solo: con una lettera del 21 settembre si è impegnato ad assicurare un adeguato sostegno per il futuro prossimo e ci dovrebbe essere in futuro un’ulteriore iniezione, probabilmente di importo simile. Un contributo fondamentale quello di Cardinale che dimostra di essere sempre più al centro del Milan dalla scorsa Primavera. Il numero uno di RedBird non si è perso una partita in campionato e sta facendo sentire la sua presenza ad Amorim. Questi interventi economici sono fondamentali per permettere la crescita del club nonostante le mankate qualificazioni in Champions League.Continua la stagione brillante di Cisse: gol contro il Torino e contro la Juventus in Serie A e poi la storica tripletta in Europa League contro il Salisburgo. 8,4 milioni di euro spesi dai rossoneri che già oggi suonano come un colpo clamoroso di mercato, visto che il valore di Cisse è già esponenzialmente cresciuto rispetto allo scorso gennaio. Come scrive 'Tuttosport', il Milan lavora per il suo rinnovo:e presto potrebbe arrivare il rinnovo fino al 2031 con un possibile raddoppio dell'ingaggio rispetto ai 700-800 mila euro accordati a inizio 2026. Una mossa importante del club che vuole subito premiare il talento per i suoi gol e le sue prestazioni e vuole blindarlo il prima possibile. Come detto il suo valore è esploso in pochissimo tempo: dall'ultimo aggiornamento del sito transfermarkt.it il trequartista classe 2006(più 13 milioni). Una crescita che potrà continuare ancora.Dalla tripletta a San Siro al realizzarsi del sogno di vestire la maglia rossonera? Questa potrebbe essere la parabola di, attaccante classe 2004 del Bruges che ha appena segnato tre gol nel suo derby personale contro l'Inter. La prima punta ha da sempre dichiarato di essere super tifoso del Diavolo e ora la società di Cardinale potrebbe spingere per portarlo a Milanello. Lo scrive 'La Gazzetta dello Sport' che parla di un Milan che vuole Tresoldi con Cardinale che conosce bene il suo valore. Da superare la concorrenza dell'Inter e dei club di Premier League. Anche il costo potrebbe essere proibitivo visto che si parla di una. Potrebbe essere un grande investimento in estate, ma potrebbe essere necessaria la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.Con il possibile arrivo di Tresoldi, il Milan si potrebbe trovare conimportanti in rosa: il talento classe 2004, Ramos e Camarda. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Amorim potrebbe pensare a un modulo con due punte visto che il portoghese sa giocare lontano dalla porta e sa dialogare con la squadra, mentre Tresoldi potrebbe inserirsi negli spazi lasciati liberi e giocare più come bomber d'area di rigore. E Camarda? Come scrive la rosea il possibile assalto al classe 2004 non andrebbe comunque visto come voto di sfiducia a Camarda, che ha rinnovato di recente con i rossoneri. Per il Diavolo, il classe 2008 è un talento e sarà fatto crescere dandogli il giusto spazio. Secondo il quotidianoe non si è pentito di averlo scelto come vice Ramos. Il Milan dovrà essere molto bravo a gestire la crescita della prima punta rossonera, specialmente se dovesse arrivare in rosa un'altra prima punta importante, come potrebbe essere Tresoldi.