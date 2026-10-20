Il Milan avvia i contatti per Viktor Gyökeres in vista di gennaio: l'Arsenal fissa il prezzo, Rúben Amorim spinge per riavere il 'suo' bomber
Arsenal, tifosi già pazzi di Gyökeres: il coro per lo svedese | VIDEO
Il Milan torna a muoversi con decisione sul fronte calciomercato, mettendo nel mirino un rinforzo di caratura internazionale per la sessione di gennaio. Le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e rilanciate da Calciomercato.com indicano che la dirigenza rossonera ha avviato i primi colloqui esplorativi per valutare la fattibilità dell'operazione legata a Viktor Gyökeres. L'attaccante svedese, attualmente in forza all'Arsenal dopo il suo trasferimento dallo Sporting Lisbona nell'estate del 2025, starebbe spingendo per una cessione a titolo definitivo già nella finestra invernale a causa del minutaggio ridotto e dell'assenza di centralità nel progetto tecnico di Mikel Arteta.
Calciomercato Milan, sondaggio per Gyökeres: le cifre dell'affareLa base economica per imbastire la trattativa è impegnativa ma distante dalle cifre proibitive richieste in passato dal club portoghese. I Gunners, che avevano investito oltre 70 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza, hanno fissato il prezzo di partenza del cartellino tra i 50 e i 55 milioni di euro. Il Milan ha deciso di muoversi d'anticipo nelle ultime settimane proprio per studiare i margini di manovra finanziari e comprendere la reale fattibilità dell'investimento per gennaio.
La concorrenza resta elevata: sulle tracce della punta svedese c'è da tempo anche l'Atlético Madrid di Diego Simeone, oltre ad alcuni interessamenti concreti in Bundesliga e la Juventus in Serie A. Tuttavia, l'apertura del giocatore a una nuova esperienza in Italia e la necessità dei rossoneri di aggiungere peso specifico al proprio reparto avanzato tengono la pista decisamente calda.
Il fattore Amorim e i numeri mostruosi allo Sporting LisbonaIl nome di Gyökeres evoca ricordi straordinari legati soprattutto al suo recente passato in Portogallo. Sotto la guida del tecnico portoghese Rúben Amorim — attuale allenatore del Milan — il centravanti svedese ha vissuto le stagioni più esaltanti della sua carriera a Lisbona, consacrandosi come uno dei bomber più letali d'Europa.
I dati della sua esperienza allo Sporting Lisbona sotto la gestione di Amorim ne testimoniano lo spaventoso impatto realizzativo:
- Stagione 2023-2024: 33 presenze, 29 gol e 8 assist nel solo campionato, conquistando il titolo nazionale e lo scettro di capocannoniere del torneo, a cui si sono aggiunti 5 gol in Europa League e 9 nelle coppe nazionali per un totale di 43 reti.
- Stagione 2024-2025 (fino all'addio del tecnico per il Manchester United): una media realizzativa fantascientifica, 23 reti in 18 partite, impreziosita da prestazioni dominanti anche in Champions League (tra cui la celebre tripletta rifilata al Manchester City).
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