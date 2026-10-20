Il Milan torna a muoversi con decisione sul fronte calciomercato, mettendo nel mirino un rinforzo di caratura internazionale per la sessione di gennaio. Le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e rilanciate da Calciomercato.com indicano che la dirigenza rossonera ha avviato i primi colloqui esplorativi per valutare la fattibilità dell'operazione legata a Viktor Gyökeres. L'attaccante svedese, attualmente in forza all'Arsenal dopo il suo trasferimento dallo Sporting Lisbona nell'estate del 2025, starebbe spingendo per una cessione a titolo definitivo già nella finestra invernale a causa del minutaggio ridotto e dell'assenza di centralità nel progetto tecnico di Mikel Arteta.

Calciomercato Milan, sondaggio per Gyökeres: le cifre dell'affare

La base economica per imbastire la trattativa è impegnativa ma distante dalle cifre proibitive richieste in passato dal club portoghese. I Gunners, che avevano investito oltre 70 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza, hanno fissato il prezzo di partenza del cartellino tra i. Il Milan ha deciso di muoversi d'anticipo nelle ultime settimane proprio per studiare i margini di manovra finanziari e comprendere la reale fattibilità dell'investimento per gennaio.

La concorrenza resta elevata: sulle tracce della punta svedese c'è da tempo anche l'Atlético Madrid di Diego Simeone, oltre ad alcuni interessamenti concreti in Bundesliga e la Juventus in Serie A. Tuttavia, l'apertura del giocatore a una nuova esperienza in Italia e la necessità dei rossoneri di aggiungere peso specifico al proprio reparto avanzato tengono la pista decisamente calda.

Il fattore Amorim e i numeri mostruosi allo Sporting Lisbona

Il nome di Gyökeres evoca ricordi straordinari legati soprattutto al suo recente passato in Portogallo. Sotto la guida del tecnico portoghese— attuale allenatore del Milan — il centravanti svedese ha vissuto le stagioni più esaltanti della sua carriera a Lisbona, consacrandosi come uno dei bomber più letali d'Europa.

I dati della sua esperienza allo Sporting Lisbona sotto la gestione di Amorim ne testimoniano lo spaventoso impatto realizzativo:

Stagione 2023-2024 : 33 presenze, 29 gol e 8 assist nel solo campionato, conquistando il titolo nazionale e lo scettro di capocannoniere del torneo, a cui si sono aggiunti 5 gol in Europa League e 9 nelle coppe nazionali per un totale di 43 reti.

: 33 presenze, 29 gol e 8 assist nel solo campionato, conquistando il titolo nazionale e lo scettro di capocannoniere del torneo, a cui si sono aggiunti 5 gol in Europa League e 9 nelle coppe nazionali per un totale di 43 reti. Stagione 2024-2025 (fino all'addio del tecnico per il Manchester United): una media realizzativa fantascientifica, 23 reti in 18 partite, impreziosita da prestazioni dominanti anche in Champions League (tra cui la celebre tripletta rifilata al Manchester City).

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La presenza di Amorim sulla panchina del Milan rappresenta un fattore strategico fondamentale: l'allenatore portoghese conosce alla perfezione come valorizzare le caratteristiche fisiche e tecniche di Gyökeres nel suo scacchiere tattico, un elemento che potrebbe far pendere l'ago della bilancia a favore del club di Via Aldo Rossi in caso di affondo decisivo a gennaio.