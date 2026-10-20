Nel Milan guidato dal tecnico Rúben Amorim in questa stagione di Serie A, si è stagliata con forza la figura di un leader imprescindibile e indispensabile sul rettangolo verde di gioco. Un trascinatore totale che corre, lotta, segna e si fa sentire dai suoi compagni anche a partita finita: parliamo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese classe 1995 sta vivendo un momento di forma straordinario a Milano, tanto che, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola, la dirigenza rossonera viaggia ormai spedita verso il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2030.

I numeri da record di Rabiot in Serie A: impatto devastante

I dati registrati dal numero 12 rossonero in questo avvio di campionato sono semplicemente spettacolari e certificano una crescita verticale. Con un bottino di 3 gol e 2 assist nelle ultime uscite ufficiali, Rabiot ha preso parte attiva ad almeno una marcatura della propria squadra per quattro partite consecutive. Si tratta di un traguardo storico per il giocatore transalpino: è la prima volta in carriera che il francese riesce in una simile impresa considerando i maggiori cinque campionati europei. Un exploit che non aveva mai assaporato né durante la lunga esperienza alla Juventus né nel corso degli anni trascorsi a Parigi con la maglia del PSG.

L'efficacia sotto porta di Rabiot lo colloca di diritto nell'élite del torneo. Nella storia recente del Diavolo, nessun centrocampista centrale era stato così impattante in zona gol dai tempi delle giocate di Hakan Çalhanoğlu nel dicembre 2020. Più in generale, Rabiot è attualmente il centrocampista che ha realizzato più reti (4) in questa edizione della Serie A ed è il primatista assoluto nel suo ruolo per partecipazioni attive a una segnatura, con ben 7 contributi complessivi tra gol e assist. Standard di rendimento elevatissimi che il calciatore riesce a garantire a prescindere dalla posizione occupata sul terreno di gioco.

La leadership nello spogliatoio e l'intuizione tattica di Amorim

La mossa di Gerry Cardinale e le cifre del nuovo contratto fino al 2030

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Nello scacchiere tattico e nei moduli fluidi fin qui sperimentati da Amorim in stagione, il transalpino ha dato prova di una duttilità fuori dal comune, agendo con identica efficacia sia in mediana sia in posizione più avanzata sulla trequarti. Ma l'apporto dell'ex juventino va ben oltre la lavagna tattica: Rabiot si sta dimostrando un calciatore esperto, di grande carattere e un vincente nato. Un temperamento emerso nitidamente nel post-partita concitato di Milan-Atalanta a San Siro, quando il centrocampista ha strigliato pubblicamente i compagni, chiedendo a gran voce una crescita nella mentalità e pretendendo un atteggiamento diverso sul terreno di gioco, in particolare da parte dei calciatori subentrati a gara in corso.Questa attitudine da vero capitano senza fascia è stata notata e apprezzata dai vertici societari di Via Aldo Rossi. Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, pur avendo saltato l'impegno casalingo contro l'Atalanta per improrogabili questioni personali, ha seguito con attenzione il match davanti alla TV. Il numero uno del club di Via Aldo Rossi ha espresso profonda ammirazione per l'ennesima prestazione totale del suo top player, definendo di fatto la strategia per il futuro.L'attuale accordo tra Rabiot e il sodalizio milanese ha una scadenza fissata al 30 giugno 2028, con un'opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. Il piano del Milan prevede ora la firma su un nuovo contratto con scadenza 2030, che comporterà un corposo ritocco dell'ingaggio verso l'alto (avvicinandolo ai parametri dei giocatori più pagati della rosa come Mike Maignan e Gonçalo Ramos), mantenendo intatta la clausola di opzione per un ulteriore anno a favore del club rossonero. La fumata bianca appare sempre più vicina.