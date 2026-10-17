Le pagelle di Milan-Cagliari, partita valida per la 6ª giornata del campionato Primavera 1 2026-2027 che si è disputata alla 'PUMA House of Football' di Vismara
Milan Primavera, Renna: "Vittoria meritata, mai scontato quando giochi sotto età. I ragazzi crescono"
In mattinata, alla ‘PUMA House of Football’ di Vismara (MI), Milan Primavera e Cagliari si sono affrontati nel match valido per la 6ª giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri sono tornati a vincere dopo tre sconfitte consecutive: il colpo di testa di Max Anastasio e il calcio di rigore trasformato da Andrea Cullotta bastano alla squadra di Giovanni Renna per stendere i rossoblù. Ecco le nostre pagelle con voti e giudizi dei rossoneri e di mister Giovanni Renna.
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