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In mattinata, alla ‘PUMA House of Football’ di Vismara (MI), Milan Primavera e Cagliari si sono affrontati nel match valido per la 6ª giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri sono tornati a vincere dopo tre sconfitte consecutive: il colpo di testa di Max Anastasio e il calcio di rigore trasformato da Andrea Cullotta bastano alla squadra di Giovanni Renna per stendere i rossoblù. Ecco le nostre pagelle con voti e giudizi dei rossoneri e di mister Giovanni Renna.

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