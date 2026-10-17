Quasi tutto pronto per il match di Serie A tra Milan e Atalanta. Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con due ballottaggi serrati sulla trequarti e sulle corsie. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Formazioni e ballottaggi

Ballottaggi

60-40

Bartesaghi-Estpuinan: 60-40

Ruben Amorim pronto a riproporre la difesa a quattro provata nelle ultime uscite. Dovrebbero essere confermati dal 1' minuto due protagonisti della spedizione a Salisburgo: Alphadjo Cisse e Davide Bartesaghi. Chi potrebbe partire dalla panchina è Diego Moreira, pronto a subentrare nel secondo tempo per dare nuove energie alla squadra. In attacco torna titolare il tandem Ramos-Pulisic, ancora alla ricerca della migliore intesa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Rabiot; Chukwueze, Cisse, Pulisic; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Maurizio Sarri dovrà fare a meno di diverse pedine, tra cui l'ex Milan Franck Kessié, out per infortunio. In attacco Nikola Krstovic è favorito su Gianluca Scamacca per una maglia da titolare. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, per una squadra brava a lavorare di reparto e compattarsi in un blocco basso.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri.

Infortunati, squalificati e diffidati

Infortunati Milan

Matteo Gabbia : lesione muscolare, stop di tre mesi.

: lesione muscolare, stop di tre mesi. Alexis Saelemaekers: operato alla caviglia destra, torna nel 2027.

Infortunati Atalanta

Odilon Kossounou

Kamaldeen Sulemana

Isak Hien

Giacomo Raspadori (in dubbio)

Giorgio Scalvini

Franck Kessié

Diffidati e Squalificati

Atalanta: Elmas (squalificato)

L'arbitro di Milan-Atalanta

I precedenti della partita

Dove vedere Milan-Atalanta in diretta tv e streaming

A dirigere la sfida trasarà, fischietto della sezione di Padova, alla sua settima apparizione nella Serie A 2026/2027. In sala VAR, direttamente da Lissone, ci saranno. Il bilancio dei rossoneri con il fischietto veneto è positivo:L'ultimo precedente è quello dello scorso aprile, quando il Diavolo sconfisse l'Hellas Verona al 'Bentegodi' 0-1 grazie alla rete di Adrien Rabiot.Il bilancio complessivo della sfide train Serie A vede, conNelle sole partite disputate a San Siro, il computo registra 30 vittorie dei padroni di casa, 22 pareggi e 13 successi bergamaschi. Il recente trend segnala tuttavia una controtendenza, con ildi campionato: 2 pareggi e 4 sconfitte., partita valida per la 7ª giornata di Serie A e in programma domenica alle 20:45 a ‘San Siro' sarà, trasmessa visibile in abbonamento su 'DAZN' e sui canali 'Sky Sport Uno', 'Sky Sport Calcio', 'Sky Sport 251' e 'Sky Sport 4K', con collegamenti a partire dalle 17:30. La visione in streaming è disponibile tramite l'app e il sito di DAZN, oltre alle piattaforme 'Sky Go' e 'NOW'.