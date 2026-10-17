Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, a partire dalla stagione 2028/2029 il Milan abbandonerà Puma per tornare a vestire Adidas. Prima di andarsene, però, il brand tedesco curerà le divise del club rossonero per l'annata 2027/2028. In queste ore, 'Footy Headlines' ha anticipato l'aspetto che potrebbe avere la maglia away del prossimo anno.

Milan, svelata la maglia away 2027/2028

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Un omaggio al passato

Il portale specializzato in abbigliamento calcistico ha svelato in anteprima il design della nuovaper la stagione 2026/2027. La divisa dovrebbe tornare ad avere uno, su cui si posa una. Per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma l'autorevolezza della fonte suggerisce che l'aspetto del nuovo kit potrebbe essere proprio questo.La maglia in trasferta realizzata daper la stagione 2026/2027alcune delle. La divisa bianca con una striscia rossonera centrale è un design che diversi brand hanno adottato per il club tra gli anni '80 e '90:

(Credits Footy Headlines)

Il ritorno ad Adidas

Dopo l'ultimo ballo di, iltornerà a vestire. La prima collaborazione risale al 1978-1980, biennio segnato dalla conquista dello scudetto della stella. Successivamente, le parti si sono ritrovate nelstagione in cui i rossoneri hanno alzato al cielo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La parentesi più lunga resta quellaprima del passaggio a Puma.