'Footy Headlines' svela la nuova maglia fuori casa del Milan per la stagione 2026/2027: immagini e confronto con le divise del passato
Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video
Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, a partire dalla stagione 2028/2029 il Milan abbandonerà Puma per tornare a vestire Adidas. Prima di andarsene, però, il brand tedesco curerà le divise del club rossonero per l'annata 2027/2028. In queste ore, 'Footy Headlines' ha anticipato l'aspetto che potrebbe avere la maglia away del prossimo anno.
Milan, svelata la maglia away 2027/2028Il portale specializzato in abbigliamento calcistico ha svelato in anteprima il design della nuova maglia away del Milan per la stagione 2026/2027. La divisa dovrebbe tornare ad avere uno sfondo completamente bianco, su cui si posa una banda centrale a tinte rossonere. Per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma l'autorevolezza della fonte suggerisce che l'aspetto del nuovo kit potrebbe essere proprio questo.
Caricamento post Instagram...
Un omaggio al passatoLa maglia in trasferta realizzata da Puma per la stagione 2026/2027 omaggia alcune delle divise più iconiche della storia del Milan. La divisa bianca con una striscia rossonera centrale è un design che diversi brand hanno adottato per il club tra gli anni '80 e '90:
Il ritorno ad AdidasDopo l'ultimo ballo di Puma, il Milan tornerà a vestire Adidas. La prima collaborazione risale al 1978-1980, biennio segnato dalla conquista dello scudetto della stella. Successivamente, le parti si sono ritrovate nel 1990-1991, stagione in cui i rossoneri hanno alzato al cielo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La parentesi più lunga resta quella tra il 1998 e il 2018, prima del passaggio a Puma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Segnali per Amorim: Loftus-Cheek e Tomori sorprendono. Il Milan ha le alternative
News Calciomercato
Il nuovo Milan di Cardinale: il piano per blindare Cisse, l'assalto a Tresoldi e la scelta su Camarda
News Milan Primavera
Pagelle Milan Primavera-Cagliari 2-0: super Cullotta e Tartaglia. Renna bravo e fortunato
Editoriali e Analisi
Bartesaghi 'chiama' Amorim: si punta alla titolarità. Che partita contro il Salisburgo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti