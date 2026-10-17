'Footy Headlines' svela la nuova maglia fuori casa del Milan per la stagione 2026/2027: immagini e confronto con le divise del passato

Matteo Chini
- Milano
Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video e screen Gazzetta.it

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Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, a partire dalla stagione 2028/2029 il Milan abbandonerà Puma per tornare a vestire Adidas. Prima di andarsene, però, il brand tedesco curerà le divise del club rossonero per l'annata 2027/2028. In queste ore, 'Footy Headlines' ha anticipato l'aspetto che potrebbe avere la maglia away del prossimo anno.

Milan, svelata la maglia away 2027/2028

Il portale specializzato in abbigliamento calcistico ha svelato in anteprima il design della nuova maglia away del Milan per la stagione 2026/2027. La divisa dovrebbe tornare ad avere uno sfondo completamente bianco, su cui si posa una banda centrale a tinte rossonere. Per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma l'autorevolezza della fonte suggerisce che l'aspetto del nuovo kit potrebbe essere proprio questo.
Nuova maglia Milan away
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Un omaggio al passato

La maglia in trasferta realizzata da Puma per la stagione 2026/2027 omaggia alcune delle divise più iconiche della storia del Milan. La divisa bianca con una striscia rossonera centrale è un design che diversi brand hanno adottato per il club tra gli anni '80 e '90:

Nuova Maglia Milan (Credits Footy Headlines)
(Credits Footy Headlines)

Il ritorno ad Adidas

Dopo l'ultimo ballo di Puma, il Milan tornerà a vestire Adidas. La prima collaborazione risale al 1978-1980, biennio segnato dalla conquista dello scudetto della stella. Successivamente, le parti si sono ritrovate nel 1990-1991, stagione in cui i rossoneri hanno alzato al cielo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La parentesi più lunga resta quella tra il 1998 e il 2018, prima del passaggio a Puma.

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