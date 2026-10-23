Il tema del caro biglietti per i tifosi in trasferta è diventato una questione centrale per il Milan. Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha spiegato che Gerry Cardinale sarebbe intenzionato a occuparsi personalmente della vicenda, con l'obiettivo di portare il problema all'attenzione della Lega Serie A.

Milan, Cardinale vuole affrontare il problema del caro biglietti

Secondo quanto riferito da Pellegatti, il proprietario del Milan considera particolarmente seria la questione dei prezzi applicati ai settori ospiti. Il giornalista ha richiamato anche, nel quale viene sottolineata l'importanza dei sacrifici affrontati dai tifosi per seguire la propria squadra in trasferta.

Il Milan ha inoltre annunciato una prima iniziativa concreta: quando ospiterà a San Siro le squadre che avranno applicato determinati prezzi ai sostenitori rossoneri in trasferta, applicherà anche ai tifosi delle suddette squadre il medesimo prezzo e destinerà a Fondazione Milan la differenza economica prevista dalla misura annunciata dal club.

La posizione di Cardinale e la prossima mossa del Milan

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Pellegatti ha descritto la volontà di Cardinale di intervenire direttamente sul tema, portandolo in Lega per cercare di affrontare una problematica che riguarda il calcio italiano e i suoi tifosi.L'obiettivo è richiamare l'attenzione sulle difficoltà economiche sostenute da chi segue la propria squadra lontano da casa. Resta da capire quali sviluppi potrà avere l'iniziativa e se dal confronto in Lega Serie A potranno arrivare misure più ampie per contenere il costo dei biglietti nei settori ospiti.