Gonçalo Ramos si allena con il gruppo: è recuperato per Udinese-Milan e può giocare titolare

Ottime notizie per Ruben Amorim: l'attaccante portoghese ha superato il problema muscolare. Ecco le scelte tattiche del Milan per la sfida di Udine
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Il Milan si è allenato in vista della sfida di domenica sera contro l'Udinese: domani Ruben Amorim non parlerà in conferenza stampa visto che c'è poco tempo per preparare la sfida contro i bianconeri. Buone notizie arrivano da Milanello: come riportato da Sky Sport, Gonçalo Ramos si è allenato in gruppo ed è pienamente recuperato per Udinese-Milan.
Il trittico di impegni del Milan nei prossimi giorniI rossoneri sono attesi da tre partite cruciali in pochissimi giorni:
- Domenica contro l'Udinese;
- Mercoledì contro il Bologna;
- Il 31 ottobre nel derby contro l'Inter.
Dovrebbero tornare in campo i titolari dopo il turnover visto in Europa League.
La probabile formazione di Amorim contro l'UdineseL'allenatore portoghese potrebbe schierare la difesa a tre davanti a Maignan strutturando così il suo undici ideale: in difesa Gila, De Winter e Pavlovic. A centrocampo Moreira potrebbe giocare a sinistra con Hutchinson a destra, mentre Modric e Musah agiranno davanti alla difesa. Sulla trequarti e in attacco Rabiot e Pulisic giocheranno a supporto dell'unica punta Gonçalo Ramos.
Viste comunque le tre partite in settimana e il derby che chiuderà questo mini ciclo, è possibile che Amorim gestisca le energie, magari con qualche cambio contro il Bologna, prima di schierare la migliore formazione possibile contro la squadra nerazzurra. Molto dipenderà anche dalla forma dei calciatori e dai prossimi risultati.
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